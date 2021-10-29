《海岸村》洪太太公開支持老公 超甜動作100萬人好暈！
韓劇《海岸村恰恰恰》受到海內外大眾喜愛，飾演女主角「惠珍」的申敏兒人氣水漲船高，發一張甜甜照片，招牌酒窩就獲得超過100萬人貢獻愛心，魅力不容小覷。她也被網友發現，劇中老公「洪班長」金宣虎儘管陷入爭議，申敏兒仍未「退追」對方IG，無聲的支持獲得讚賞。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-29 16:22:13｜2021-10-29 16:37:32
申敏兒劇中飾演「尹惠珍」，她在村莊公辰開牙醫診所，後來愛上「洪班長」金宣虎，2人陷入熱戀，儘管洪班長有「無法告人」的祕密，仍打擊不了他們的感情，在大結局互許終身，快樂結尾讓忠實觀眾相當滿意。
《海岸村恰恰恰》劇終後，申敏兒在IG上傳幕後劇照，照片上她再度露出招牌甜酒窩，貼文未配任何文字，仍吸引100多萬人按讚，網友更留言表示：「妳的笑容真的很漂亮」、「清純美貌水漲船高」、「我愛尹惠珍！」
此外，《海岸村》男主角金宣虎近期陷入與前女友的感情糾紛、咒罵演員，以及跟《海岸村》工作人員不合等爭議，雖然大部分廠商退他代言，仍有口罩業者願意給他機會，網友也發現申敏兒未受影響，IG帳號仍持續追蹤對方。