COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《海岸村》洪太太公開支持老公　超甜動作100萬人好暈！

▲《海岸村恰恰恰》中，申敏兒（左）跟金宣虎結婚，儘管對方爆出爭議，仍未退追蹤男生IG。（圖／tvN）
▲《海岸村恰恰恰》中，申敏兒（左）跟金宣虎結婚，儘管對方爆出爭議，仍未退追蹤男生IG。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-29 16:22:13｜2021-10-29 16:37:32

韓劇《海岸村恰恰恰》受到海內外大眾喜愛，飾演女主角「惠珍」的申敏兒人氣水漲船高，發一張甜甜照片，招牌酒窩就獲得超過100萬人貢獻愛心，魅力不容小覷。她也被網友發現，劇中老公「洪班長」金宣虎儘管陷入爭議，申敏兒仍未「退追」對方IG，無聲的支持獲得讚賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《海岸村恰恰恰》中，申敏兒（左）跟金宣虎結局完美。（圖／tvN）
▲《海岸村恰恰恰》中，申敏兒（左）跟金宣虎結局完美。（圖／tvN）
申敏兒劇中飾演「尹惠珍」，她在村莊公辰開牙醫診所，後來愛上「洪班長」金宣虎，2人陷入熱戀，儘管洪班長有「無法告人」的祕密，仍打擊不了他們的感情，在大結局互許終身，快樂結尾讓忠實觀眾相當滿意。

《海岸村恰恰恰》劇終後，申敏兒在IG上傳幕後劇照，照片上她再度露出招牌甜酒窩，貼文未配任何文字，仍吸引100多萬人按讚，網友更留言表示：「妳的笑容真的很漂亮」、「清純美貌水漲船高」、「我愛尹惠珍！」

此外，《海岸村》男主角金宣虎近期陷入與前女友的感情糾紛、咒罵演員，以及跟《海岸村》工作人員不合等爭議，雖然大部分廠商退他代言，仍有口罩業者願意給他機會，網友也發現申敏兒未受影響，IG帳號仍持續追蹤對方。

▲申敏兒有著眾所周知的可愛酒窩，一張照片吸引100萬人按讚。（圖／申敏兒IG）
▲申敏兒有著眾所周知的可愛酒窩，一張照片吸引115萬人按讚。（圖／申敏兒IG）
▲網友發現申敏兒沒有取消追蹤金宣虎的IG。（圖／申敏兒IG）
▲網友發現申敏兒沒有取消追蹤金宣虎的IG。（圖／申敏兒IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀