退稅來了快查看戶頭！綜所稅第二批退稅今入帳

109年度綜合所得稅第2批退稅在今（29）日入帳，財政部提醒，在5月10日前向非戶籍地國稅局申報或5月11後向各地區國稅局申報的納稅人，以及因應COVID-19疫情的醫事人員展延申報案件，可趕緊查看是否已將退稅款項匯入指定戶頭。如是採憑單退稅，國稅局也已寄發退稅支票，要記得在12月30日前至指定銀行兌領。
編輯中心／綜合報導
2021-10-29 16:16:29
財政部國稅局日前指出，109年度綜所稅退稅共分3批，視申報方式、時間點，首批已在7月30日入帳，退稅案件計42萬餘件，退稅總金額為57億餘元。第二批在10月29日入帳，全國總計約18萬8000件、退稅金額約26億5658萬元；第三批則預計在明年1月下旬入帳。
國稅局表示，今日會入帳的綜所稅第二批退稅族，分別為在5月10日前人工或二維條碼（含稅額試算紙本回復）向非戶籍地國稅局申報或是5月11日後人工或二維條碼（含稅額試算紙本回復）向各地區國稅局申報，以及醫事人員因應COVID-19疫情展延至7月1日至8月2日申報者。
國稅局說明，符合上述申報方式的納稅人，若採指定帳戶退稅，退稅款已匯入指定戶頭、可以趕緊查看確認；若納稅人是採憑單退稅，國稅局也已寄發退稅支票，提醒務必在12月30日前至指定銀行兌領。（編輯：林莞茜）