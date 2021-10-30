COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

陳木勝遺作《怒火》演反派　謝霆鋒最難忘這場戲

▲甄子丹（左）、謝霆鋒在《怒火》飆戲飆得兇。（圖／華映娛樂）
▲甄子丹（左）、謝霆鋒在《怒火》飆戲飆得兇。（圖／華映娛樂）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-30 00:00:00

動作鉅獻《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹監製及擔任動作導演，由甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是動作名導陳木勝的最後遺作，更是2021年最令人期待的華語超級動作電影。片中甄子丹與謝霆鋒接連上演精彩刺激火爆的動作場面，而文戲也讓人神精緊繃，兩人針鋒相對的文戲對峙，演技氣勢都旗鼓相當，精彩程度不輸對戰的動作場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《怒火》本月22日在台灣上映，好評連連，疫情之後，整體電影票房受到影響，但《怒火》仍成為今年香港電影的開票冠軍，久未演電影的謝霆鋒在片中的反派演出，成為影迷討論話題，他曾在陳木勝導演另一齣作品《新少林寺》中也曾演過反派，一別多年，這次在《怒火》帶來更突破性的演繹，將「邱剛敖」由正氣警察轉變為殺人不眨眼的反派，發揮得淋漓盡致。

▲謝霆鋒在《怒火》演反派。（圖／華映娛樂）
▲謝霆鋒在《怒火》演反派。（圖／華映娛樂）
謝霆鋒說：「這些事是一種沉澱，如果讓我10年前接阿敖這個角色，我也接不住，所以一切都是最好的安排。」在謝霆鋒眼中不是一些很火爆的動作場面吸睛，《怒火》中關鍵的文戲表現也讓他覺得很深刻。甄子丹也同意，「用台詞也是可以讓觀眾緊張。」

無論文戲及打戲，謝霆鋒都下過一番苦功，他說：「我一直在練習，要對自己身體的每一塊肌肉都了解，感受那裡是眼角、那裡是耳朵，身體的每一塊都去慢慢找，最重要的是微表情和時間點，也要拿捏得非常好。」他很難忘一場在靈骨塔與甄子丹看似友善，但暗潮洶湧的對話，「現場環境很肅穆，就是兩個殺氣很重的人，在靈骨塔前講事情，很有反差感。」

▲甄子丹在片中飾演重案組高級督察「張崇邦」。（圖／華映娛樂）
▲甄子丹在片中飾演重案組高級督察「張崇邦」。（圖／華映娛樂）
而一場謝霆鋒與甄子丹在審訊室的一幕，兩人都覺得印象深刻，甄子丹說：「這場在對白上，我們互相情緒都到一個頂點，達到最激烈的狀態。」

謝霆鋒更自爆有神來之筆：「一間房，什麼都沒有，兩個的對峙真的很有氣氛。而且開場我很正常講話，突然間非常大聲的吼，因為是臨時加的角色反應，沒有和導演和現場收音師說，拍完後，就看到收音師馬上摘下耳機，導演在監控那邊偷笑好久。」謝霆鋒還偷偷觀察其他工作人員，「現場大家都看著我，因為是真的被我嚇到，有害怕的感受。」（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀