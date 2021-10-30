陳木勝遺作《怒火》演反派　謝霆鋒最難忘這場戲

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謝霆鋒說：「這些事是一種沉澱，如果讓我10年前接阿敖這個角色，我也接不住，所以一切都是最好的安排。」在謝霆鋒眼中不是一些很火爆的動作場面吸睛，《怒火》中關鍵的文戲表現也讓他覺得很深刻。甄子丹也同意，「用台詞也是可以讓觀眾緊張。」
無論文戲及打戲，謝霆鋒都下過一番苦功，他說：「我一直在練習，要對自己身體的每一塊肌肉都了解，感受那裡是眼角、那裡是耳朵，身體的每一塊都去慢慢找，最重要的是微表情和時間點，也要拿捏得非常好。」他很難忘一場在靈骨塔與甄子丹看似友善，但暗潮洶湧的對話，「現場環境很肅穆，就是兩個殺氣很重的人，在靈骨塔前講事情，很有反差感。」
而一場謝霆鋒與甄子丹在審訊室的一幕，兩人都覺得印象深刻，甄子丹說：「這場在對白上，我們互相情緒都到一個頂點，達到最激烈的狀態。」
謝霆鋒更自爆有神來之筆：「一間房，什麼都沒有，兩個的對峙真的很有氣氛。而且開場我很正常講話，突然間非常大聲的吼，因為是臨時加的角色反應，沒有和導演和現場收音師說，拍完後，就看到收音師馬上摘下耳機，導演在監控那邊偷笑好久。」謝霆鋒還偷偷觀察其他工作人員，「現場大家都看著我，因為是真的被我嚇到，有害怕的感受。」（編輯：楊穎軒）