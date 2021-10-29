城中城行政調查　指消防、工務局有各三項疏失

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蔡元培說，委員會認為此件責任分為人為、法規、執行面等三大面，就消防局來說有三點疏失，第一，推動集合住宅檢修申報做為仍有不足，雖然消防局已經就消防法第6條、第9條的規定依法執行職務，但經調查消防局在107年9月18日，調查城中城大樓區分所有權人資料，就已經發現產權複雜的情形，理論上應對於城中城大樓進行專案輔導，但消防局僅後續作居家訪視、搶救演練的預防性宣導作為，而不能以更積極態度要求相關單位協助。
第二，專責的檢查人員在109年12月6日遭住戶以城中城為私領域為由拒絕進入，導致消防局無法實施檢查，委員會認為，當消防安檢受到阻礙時，應請求工務、警政的相關機關協助，難認以積極執行業務；第三，對於此類為依法成立管理組織的集合式住宅，在檢查程序上，消防局並無訂定標準專業流程。
至於工務局則有，第一，未能與時俱進，檢討公安申報法規，雖然依規定15層以下集合式住宅上無需申請公安申報，但隨大樓屋齡增加，工安風險一定會逐年提升，工務局棄置沒將15層以下H2組別納入公安申報，也沒有根據實際狀況提出更加嚴的措施，顯未積極任事；二，跨機關行政聯繫不足，委員會認為工務局110年6月13日接獲消防局移請處理通知後，至7月19日才發函城中城大樓協助處理，卻無派員前往查核，並將處理結果回報消防局，行政作為積極度不足；第三，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。
另針對城中城大樓之重建，都發局亦研議透過都市計畫或都市更新的手段來提供協助，評估推動的執行方式包括自主都更、公辦都更、跨區都更、徵收、區段徵收、跨區區段徵收等，將在保障所有權人權益、有房無地所有權人居住正義、社會公益等前提下，採取最適當方案執行，必要時，並與中央共同合作，以求兼顧地主權益，並照顧弱勢。