印尼漁民打撈金戒指、佛像！考古學家：疑是失落的黃金島
印尼蘇門答臘島南部的巨港市漁民在過去5年之中，陸續從穆西河（River Musi）一帶發現各種寶石硬幣、金戒指和青銅佛像等神秘寶藏，而英國一名考古學家懷疑，這些寶物可能來自700年前莫名消失、一度是東南亞最富裕的強盛王國「三佛齊帝國」（Srivijaya）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-29 16:55:14
綜合外媒報導，英國海洋考古學家金斯利（SeanKingsley）認為，印尼蘇門答臘東部大城巨港就是神祕的「三佛齊帝國」所在地，也就是世人熟知的「黃金島」（The Island of Gold）。這個神秘國度曾統治印尼及東南亞大部分地區，鼎盛時期靠著島內盛產黃金、多種寶石和掌控絲路的貿易路線，掌控海上貿易動脈，三佛齊帝國的統治長達6百多年，同時還和阿拉伯、中國等國頻繁交流。
《每日郵報》報導內提到，金斯利表示「許多探險家遠至泰國和印度，企圖尋找這個失落的帝國，但都沒有運氣發現，即使在這個王國的傳統所在地，巨港，也一直未能找到足夠的證據」，由於三佛齊帝國唯有寺廟與王宮能建築在陸地上，平民百姓只能住在獨木舟上用竹子、木頭蓋出來的茅草房，因此到了12世紀時帝國可能如同龐貝古城，遇到了火山爆發而淹沒在淤泥中，王國確切位置最終落成了謎，寶藏下落更是無人知曉。
不過在這5年來，巨港附近的當地漁民發現，時常在穆西河中打撈出奇特的珍寶，包含許多寶石鑲嵌的金戒指、耳環，還有許多硬幣、瓷器和鑲嵌寶石、約真人大小的佛像，光是佛像時間就可追溯遠至8世紀，價值更高達數百萬英鎊，金斯利認為這些寶藏極有可能就是三佛齊帝國的產物。
然而《Wreckwatch》指出，這些疑似是三佛齊古物出土後還來不及交由專家鑑定，就被漁民們販賣到古董商手中，就連那尊真人大小的佛像也無法讓專家一探究竟，加上遺址尚未展開正式挖掘，金斯利博士也擔憂的表示三佛齊興衰的故事還來不及被述說，又將消逝在歷史中。