真要買家樂福？統一集團回應了 強調「沒有競爭問題」
全聯福利中心上週五（22日）晚間無預警宣布將併購大潤發，為零售市場投下震撼彈；另一方面，家樂福打算出售的消息也已傳多時，而持有台灣家樂福40%股份的統一集團今（29）日回應此事表示，這是假設性議題，若真有此事，統一會堅持當初的承諾。
記者彭夢竺／台北報導
2021-10-29 17:10:33｜2021-10-29 17:13:22
這次大潤發併購案，全聯取得法國歐尚集團、潤泰集團95.97%股權，包含自有土地、建物、門市經營權及自有品牌，雖然實際交易金額並未公開，但外界預估可能高達130億元。而目前全聯已是全台規模最大超市，分店數破千家，在吞下量販型態的大潤發後（目前全台有22家），2022年展店目標設定在超過1100家，霸主之姿將更難被撼動，直逼統一集團「零售龍頭」地位。
在10月22日全聯宣布吃下大潤發的消息傳出後，外界都在猜家樂福的買主到底會花落誰家，今日傳出確定就是統一集團。對此，統一表示，這是單純的家務事，沒有什麼競爭的問題。
而統一強調的承諾，據了解是指這件事。
統一創辦人高清愿34年前，曾親自到法國與家樂福創辦家族有達成共識，這是法國有史以來第一個來台灣投資的案例，且為了鼓勵法國人來台灣投資，統一還破例讓法方擔任大股東，這樣的股權結構也是統一至今的投資唯一案例。此外，當時雙方有協議，若是法方明確要退出的時候，統一會買回股權，以協助對方退場。
因此，統一今日回應買家樂福問題時指出，這是一個假設性議題，事情真的非常簡單，沒那麼複雜，若有此事發生，統一會堅持當初的承諾，繼續承擔責任。統一還強調，「對我們來說，最重要的還是消費者。」