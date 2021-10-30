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千萬別不信邪！《鹿魔》驚嚇指數破表　要你腿軟走出影院

▲《鹿魔》驚嚇指數直逼史蒂芬金電影。（圖／探照燈影業）
▲《鹿魔》驚嚇指數直逼史蒂芬金電影。（圖／探照燈影業）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-30 01:00:00

探照燈影業年度恐怖力作《鹿魔》將在千呼萬喚下於11月12日（五）全台驚嚇上映，該片是《水底情深》金獎大導暨「恐怖怪物大師」吉勒摩戴托羅又一傾力製作恐怖鉅作，延續他的導演前作《羊男的迷宮》和擔任製片的《母侵》與《在黑暗中說的鬼故事》等片的駭人威力，驚嚇指數破表、直逼恐怖大師史蒂芬金的改編電影！本片是繼《牠》之後又一呈現美國遠古恐怖傳說的大作！

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史蒂芬金的小說時常引用美國印地安人恐怖傳說，改編電影早從大師導演史丹利庫柏力克的《鬼店》、兩度拍成電影的《禁入墳場》到近年廣受歡迎的《牠》皆為鐵證。

▲《鹿魔》是「恐怖怪物大師」吉勒摩戴托羅又一傾力製作的恐怖片。（圖／探照燈影業）
▲《鹿魔》是「恐怖怪物大師」吉勒摩戴托羅又一傾力製作的恐怖片。（圖／探照燈影業）
《鹿魔》效仿延續大師的靈感來源，取材自美國和加拿大原住民「阿爾岡昆印地安人」傳說中的巨大怪物鹿魔「溫迪哥」（Wendigo），《禁入墳場》裡即有出現，也曾在漫威漫畫中與浩克和金鋼狼決一死戰，傳說中是遭惡靈附身的人類演化而成，是一隻長著鹿角的食人怪，高大削瘦、皮膚乾灰、氣息腐爛、血盆大嘴且牙齒尖長，有如剛從墳墓中爬出的活屍，並因全身透明且骨骼和心臟由冰構成，所以又名「冰心食人魔」。貪得無厭的溫迪哥永遠吃不飽，甚至會吃掉同類，因而亦被視為貪婪的象徵，過度貪心的人就會變成它。

《鹿魔》不僅在恐怖的惡靈怪物部份下足猛藥，更深入勾勒出人心扭曲的病態劇情，恐怖片段足以令人嚇到從座位上跳起來，而詭譎的故事鋪陳越看越令人毛骨悚然，一幕小男孩獨自走在森林裡被惡霸同學圍堵霸凌，鹿魔忽然在他們身後冒出，小男孩趁機拔腿就跑，兩腳發軟動彈不得的同學則任憑鹿魔撕殺吞噬，然而這一切似乎原來是小男孩祭祀餵食鹿魔的圈套。

▲《鹿魔》導演史考特庫柏（左）指導童星傑瑞米 T. 湯瑪士。（圖／探照燈影業）
▲《鹿魔》導演史考特庫柏（左）指導童星傑瑞米 T. 湯瑪士。（圖／探照燈影業）
恐怖的不只是嚇人場景，陰森劇情也令人毛骨悚然不寒而慄，例如另一幕小男孩在老師家中接受老師的關心慰問，老師告知他父親已不幸去世的噩耗，他卻詭異地說那是久病體弱的舊父親，身強體壯的新父親還活得好好的，並且需要他不停去餵食，顯示小男孩已與鹿魔建立起一種病態血腥的扭曲關係。

▲《鹿魔》女主角凱莉羅素。（圖／探照燈影業）
▲《鹿魔》女主角凱莉羅素。（圖／探照燈影業）
來自墨西哥的吉勒摩戴托羅最早以西班牙語發音的《魔鬼銀爪》、《鬼童院》和《羊男的迷宮》恐怖童話三部曲打響知名度，進軍好萊塢的首部電影亦為恐怖大片《秘密客》，而後他更提攜當今《侏羅紀世界》續集西班牙名導J.A.巴亞納和《牠》阿根廷名導安迪馬希提等人、製作打造《靈異孤兒院》和《母侵》等恐怖名作，志在把恐怖片發揚光大不遺餘力。

這次吉勒摩戴托羅與已以《黑勢力》等片廣獲讚譽、卻是首度接觸恐怖類型的美國導演史考特庫柏合作，聯手再創全新恐怖篇章，興致勃勃且野心十足的庫柏勢在跟隨威廉佛烈金、約翰卡本特和雷利史考特等影史大導的腳步、造就出一部能和《大法師》、《月光光心慌慌》和《異形》等片一同名列恐怖經典的傑作，當然也要觀眾嚇好嚇滿、全身癱軟地走出影院！（編輯：楊穎軒）


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