城中城行政調查報告　藍不埋單、綠尊重

高雄10月14號發生城中城大火，帶走46人的性命，市府今（29）日對外公布行政調查結果，然而國民黨對這份結果似乎不埋單，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，這是一份避重就輕、推諉塞責的報告，高雄市議會民進黨團則認為報告是獨立專業的調查，11名成員中有8名是外部專家，盼國民黨尊重這份專業調查報告。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-29 17:23:33
呂謦煒指出，城中城大火調查報告僅指出了在野黨與媒體都曾指出過的消防局跟工務局的行政疏失，了無新意，在國民黨高雄市議會黨團舉行要求市府承擔責任的記者會前，市府便提早發佈消防局長與工務局長請辭下台的消息，而調查報告中具體指出有行政疏失的便是這兩個局處，呂謦煒質疑，是否市府內部早就知道調查結果？這樣的調查還有獨立性嗎？痛批「球員兼裁判」的結果，就是市府高層誰都不負責！
高雄市議會民進黨團總召鄭光峰則指出，調查小組是由11名獨立的行政調查小組成員組成，其中8名是外部委員，含消防專家、法界代表及3名市府同仁，歷經7次會議針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討而提出完整報告，調查報告清楚點出火災事故是人為因素、未依法維護防火避難設施、欠缺合法健全的管理組織等所造成，也條列出法令的不足。
鄭光峰認為，國民黨議員先前才質疑市府成立調查小組會「球員兼裁判」，如今卻又批評市長規避未出席調查報告記者會，立場令人不解，城中城事件調查小組非由市長或市府主導，籲國民黨團勿再扭曲抹黑，應尊重外部委員的專業調查，莫再藉災難遂行政治鬥爭，朝野攜手讓傷害降到最低，協助受災戶早日走出傷痛。