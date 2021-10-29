提供開車族如廁環境！中油永晉潭頭加油站五星級公廁啟用
中油公司林園區永晉潭頭加油站於今(29)日，舉行五星級公廁啟用儀式，以提供開車族乾淨、舒適與舒心的如廁環境。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-29 22:00:00
中油公司林園區永晉潭頭加油站五星級公廁啟用儀式，是由中油公司油品行銷事業部高雄營業處處長許振隆與永晉潭頭加油站負責人黃俊郎共同主持，高雄市議員王耀裕、林園區區長陳興發等人與會。
現為高雄市直轄市加油站商業同業公會理事長的永晉潭頭加油站負責人黃俊郎表示，該加油站斥資打造別緻的全新廁所，結合綠化美學將乾淨、整潔、明亮，命名為「舒心排出所」，以方便開車族使用。
黃俊郎說，剛啟用的五星級公廁，命名為「舒心排出所」，「排出所」取其與派出所諧音，呼應疫情期間不打烊，就如派出所24小時敞開，提供民眾隨時應急的需要，而「舒心」代表解決顧客內急後令其身心舒暢。
黃俊郎指出，中油公司一直以來持續推展「友善公廁」，目前高屏地區中油自營站公廁均全數獲得環保局特優認證，該加油站為迎頭趕上，加上疫情期間許多商店賣場都關閉公廁，造成內急之人無廁所可用，只有中油加油站公廁為其敞開大門，凸顯出加油站公廁的重要，於是他起心動念，想要打造一全新廁所，以提供開車族乾淨、舒適與舒心的如廁環境。