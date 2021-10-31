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韓國11月起鬆綁營業時間限制　私人聚會最多12人

▲韓國自11月1日起將實施第一階段與病毒共存防疫措施，初步鬆綁私人聚會人數上限至10到12人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國自11月1日起將實施第一階段與病毒共存防疫措施，初步鬆綁私人聚會人數上限至10到12人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-31 05:00:00

（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國自11月1日起將實施第一階段與病毒共存（with COVID-19）防疫措施，初步鬆綁私人聚會人數上限至10到12人，餐廳、咖啡店等多數營業場所營業時間將不再受限。

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韓國中央災難安全對策本部今天就恢復日常生活目標發表第一階段實施計畫，人口密集的首都圈地區私人聚會人數限制放寬至10人，非首都圈上限則為12人。

電影院、K書中心、網咖等感染風險較低設施，營業時間不受限制，完成接種者利用這類設施時不受人數及社交距離限制，電影院及室外體育競賽觀眾席重新開放飲食；餐廳與咖啡店雖歸為高感染風險設施，但營業時間同樣不受限制，未接種疫苗者同席人數上限為4人。

KTV、室內體育設施、大眾浴池、酒店等娛樂場所等其餘約13萬個高感染風險設施，營業時間開放至晚上12時，並解除對運動強度、淋浴設施及入場人數等限制，但入場前必須比照醫療院所等高風險場所，出示完全接種證明或PCR陰性結果證明。

集會活動人數限制也從11月1日起放寬，包括未接種者在內上限為99人，若全員已完全接種或提出PCR陰性結果證明，上限可達499人。

韓聯社報導，當局規劃以6週為間隔，3階段放寬防疫限制，繼第一階段放寬對民生商業設施營業限制後，第2階段將開放大規模活動，第3階段則全面開放私人聚會，最快在2022年1月24日將實施第3階段。

當局表示，若重症病房及醫院病床占床率超過75%，或出現重症患者、死亡人數激增等狀況，將暫停恢復日常計畫，再次啟動防疫規範。

據疾病管理廳統計，截至今天下午4時，韓國累計超過4108萬人至少接種一劑疫苗，達全國人口8成，完全接種者占比則來到74.3%。除推動追加疫苗施打外，韓國政府今天也表示將購入40.4萬人份的默沙東COVID-19口服藥，預計從明年第一季起陸續到貨。（編輯：陳惠珍）1101029

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