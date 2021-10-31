韓國11月起鬆綁營業時間限制　私人聚會最多12人

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電影院、K書中心、網咖等感染風險較低設施，營業時間不受限制，完成接種者利用這類設施時不受人數及社交距離限制，電影院及室外體育競賽觀眾席重新開放飲食；餐廳與咖啡店雖歸為高感染風險設施，但營業時間同樣不受限制，未接種疫苗者同席人數上限為4人。
KTV、室內體育設施、大眾浴池、酒店等娛樂場所等其餘約13萬個高感染風險設施，營業時間開放至晚上12時，並解除對運動強度、淋浴設施及入場人數等限制，但入場前必須比照醫療院所等高風險場所，出示完全接種證明或PCR陰性結果證明。
集會活動人數限制也從11月1日起放寬，包括未接種者在內上限為99人，若全員已完全接種或提出PCR陰性結果證明，上限可達499人。
韓聯社報導，當局規劃以6週為間隔，3階段放寬防疫限制，繼第一階段放寬對民生商業設施營業限制後，第2階段將開放大規模活動，第3階段則全面開放私人聚會，最快在2022年1月24日將實施第3階段。
當局表示，若重症病房及醫院病床占床率超過75%，或出現重症患者、死亡人數激增等狀況，將暫停恢復日常計畫，再次啟動防疫規範。
據疾病管理廳統計，截至今天下午4時，韓國累計超過4108萬人至少接種一劑疫苗，達全國人口8成，完全接種者占比則來到74.3%。除推動追加疫苗施打外，韓國政府今天也表示將購入40.4萬人份的默沙東COVID-19口服藥，預計從明年第一季起陸續到貨。（編輯：陳惠珍）1101029