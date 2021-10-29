T1／為何採用外卡戰「BO2」賽制？賽務長賈凡說分明
T1聯盟今(29)日進行開賽記者會，聯盟賽務長賈凡也特別在會上介紹了元年季後賽的賽務規劃及規章制度亮點。透露聯盟季後賽將會有外卡賽制，採用希望帶給球迷精彩的對決。
記者黃建霖/台北報導
2021-10-29 17:59:36
新賽季將從11月27日打到明年5月1日，結束後依戰績勝率排名，第6名淘汰，前3名球隊確定晉級季後賽四強，由第4和第5名球隊率先開戰，進行3戰2勝外卡挑戰賽，第4名球隊先帶1勝，先取得2勝球隊搶搭季後賽四強末班車；季後賽4強階段則採5戰3勝制，由第1名出戰外卡挑戰賽勝出球隊、第2名強碰第3名；總冠軍賽則採7戰4勝生死鬥。
賈凡表示，外卡賽其實就等同於一場「BO2」的系列賽，在內部討論出來後會選擇用這樣的賽制，一方面是考慮到比賽的精采度，另一方面也是希望激勵各球隊在例行賽每一場都能拿出100%的表現。
「也是有考慮到前年ABL的狀況，避免有球隊故意擺爛，要給高順位球隊比較容易晉級的機率。」談到外卡系列賽時，賈凡如此表示。「4、5、6名的球隊勝場差應該不會差太多，因此讓他們進行一個名次的爭奪。另外也是想避免前段班球隊要有放水、挑球隊打的傾向。」