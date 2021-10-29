天啊！50歲李英愛崩壞了　喝爛醉打電動「邋遢宅樣」曝光

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李英愛現年50歲，但女神氣質依舊，被問到為何會演出與過往形象不同的角色，她說：「因為這部戲很奇怪、很獨特，卻又很有意思。 看完劇本後，我又看了再看，甚至懷疑自己是不是腦袋壞了，跟現在的戲劇大不相同。」並表示扮演「宅女神探」對自己來說也是全新的挑戰。
金慧埈提到，當她小心翼翼問了年紀相差24歲的李英愛該怎麼稱呼時，李英愛親切回答：「直接叫姐姐就好！」李英愛說金慧埈對演戲充滿熱情，還會親自打電話討教，因此邀金一起到家裡吃飯、研究角色，看對方充滿熱情的樣子，也讓自己學習到很多。
劇中與李英愛有不少互動的郭善英也提到，自己有場戲必須背著李並拖著她走，原本很擔心若是害李英愛摔倒怎麼辦，結果李當下暖心對她說：「就算摔倒也沒關係，不要中斷繼續演下去，這樣應該也會很有趣。」讓她深受感動。
趙顯哲記者會上緊張表示，自己是看李英愛的戲劇長大，在拍《神探具景伊》時，每次都對於能和偶像一起演戲感到感動，並提到女神在現場也非常照顧自己，因為拍戲時正值夏天時常流汗，李英愛發現後就用非常溫柔的聲音關心他：「你身體這麼弱該怎麼辦呢，我來給你熬補藥好了。」儘管最後並未說明李英愛是否真的「照顧他」，但趙顯哲興奮表示有感覺自己的體質變好了。《神探具景伊》10月30日起，每週六、日晚上11點在Netflix播出。
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