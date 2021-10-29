臉書還沒改！「Meta」意外飆漲26% 只因投資人眼花搶進
臉書（Facebook）執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）正式宣布，臉書將搭上「元宇宙」（Metaverse）概念正式改名叫「Meta Platforms」平台公司，並將從12月1日起改用新的股票代碼「MVRS」交易。不過令人尷尬的是，就在臉書公布將改名的消息後，有投資人一看到名字有「Meta」的公司就出手，讓一間總部位於加拿大的材料公司「Meta Materials」股價硬生生飆漲26%。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-29 18:23:01
元宇宙概念成為不少科技巨擘口中熱門話題，相關概念股跟著水漲船高，臉書宣布更名之際正處多事之秋，轉向發展元宇宙的雄心外，也有人認為這是一次品牌重塑，試圖重振企業聲譽。祖克柏表示，臉書母公司將改名為「Meta」，正式名稱為「Meta Platforms」，而12月1日起將以股票代號「MVRS」交易。
不過有許多投資人還來不及搞清楚狀況，在臉書宣布改名後隨即搶進，一看到名字有「Meta」的公司就出手，導致這間加拿大高科技材料公司「Meta Materials」（股票代碼MMAT）盤後交易時段一度瘋漲26%，不過這間技術以「透明材質阻絕特定顏色光線或用於汽車窗戶除霜」的公司和臉書一點關係也沒有，股價飆高後市值約僅有13億美元，約為臉書市值的0.14%左右。
至於更名後的Meta股票代號為何是「MVRS」而非「META」，原因在於後者已被推出的 Roundhill Ball Metaverse ETF 使用，不過此ETF成分股也含Meta股票，約佔基金 6%。事實上，過去也發生過錯買名稱雷同的股票導致股價上漲的烏龍，例如疫情爆發後，視訊會議服務Zoom上市前，另一間同樣從事通訊產業的Zoom Technologies 股價暴漲，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年在Twitter上推薦加密通訊軟體Signal，結果卻誤導了眾多盲從的投資人，把資金丟到名字醫療設備公司Signal Advance 上，導致其股價暴漲438%。