名家論壇》網路溫度計／交通部長王國材聲量急漲

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/05/01~2021/10/27），王國材接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時，一句「高鐵環島不是夢」創下近半年聲量新高，網路聲量共計4,130筆。實際上從王國材接任交通部長後，8月20日推翻高鐵延伸宜蘭原先選址在「宜蘭」站，將位於礁溪的「四城」列為第一考量，交通工程議題演變為政治風暴，網路聲量就開始逐步上揚。
隨著後續選址從原本包括四城的四案，加碼到現在喊出六案，引來網友深入探討各種利弊，針對這次王國材說未來工程技術的進步，可以解決目前找不到路廊的問題，「高鐵環島不是夢」此番言論，雖然引發不少疑慮，不過行政院長蘇貞昌力挺，甚至在國會答詢時掛保證「高鐵南延案會規劃延伸到潮州」，但同樣被不少網友質疑高鐵延伸花東的經濟效益、環評等問題，不單純只是工程技術能克服就好，王國材一反過去發言常態，雖然有人支持，但也遭諷是「支票開起來」、「部長怎麼都變成政客」、「王國材也壞了」，創下個人聲量新高。
端午連假國道塞爆挨罵 王國材的網路熱門關鍵字
針對這位上任剛滿半年的交通部長，透過熱門關鍵字調查，王國材的討論多與兩起負面事件有關，除了這次的發言使「騙局」、「畫大餅」、「高鐵環島不是夢」都上榜之外，同時也發現，不少人對端午連假期間國道塞爆印象深刻。端午連假期間為了防疫控制人流，交通部實施高強度的高速公路匝道儀控管，刻意調整交流道紅燈秒數加倍，意外造成車流嚴重回堵，連通勤族也受困車陣當中，民眾怨聲四起，迫使王國材最後出面致歉，表示是政府宣導上不足，還說「以為通勤族都走平面道路」。
面對用路人和網友批評，當時王國材不認為政策錯誤，堅持是因為宣導不足所導致，還滿意的表示依然有達到減少65％中長途運量的目標，如果因此減少疫情擴散「是大家貢獻的結果」，也挨批「減少出遊是民眾自主的結果，這也拿來當政績」、「只會想一堆擾民的政策」。
網路好感度贏過陳時中、唐鳳 網友高期待給予高標準
進一步觀察分析，實際上交通部長王國材的網路好感度並不低，雖然近日發言引發不小爭議，但近半年平均網路好感度P/N值仍有0.72（正面聲量除以負面聲量），不僅高於衛福部長陳時中，甚至也略勝廣受網路年輕族群支持、擁有網路好口碑的政務委員唐鳳。
「高鐵環島不是夢」這樣一句話，會引起如此大的波瀾，很大一部分原因與王國材的專業背景有關，王國材擁有成大交通管理碩士、交通大學交通運輸研究所博士學歷，自2016年蔡政府執政後，接任交通部政務次長發揮自身專長，歷經三任交通部長，屢屢有重大危機都由他出面協調，務實態度與能力備受肯定，還因此被稱為「最強工具人」，不少網友期待他上任後，能夠徹底改革台鐵。王國材平常形象不錯，再加上長期耕耘累積出網路上的高好感度，這一回會發言挨批畫大餅，其實背後意義也顯示出外界對他抱持高期待，希望不要換了位置就換了腦袋，淪為胡亂開支票的政客。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月1日至2021年10月27日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王國材』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。