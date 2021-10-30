冬奧不到百日！美兩黨參議員提案　強力要求外交抵制北京

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不過，北京冬奧明年2月就要登場，使得這項全面性中國相關法案的命運未卜。由於美國國會忙於處理總統拜登（Joe Biden）的內政提案，這項參院先前通過的法案仍躺在眾院。
這份新修正案若通過，將在美國2022年國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）附加外交抵制北京冬奧的條文。美國國會自1961年以來每年都通過一份國防授權法案。
修正案要求「終止中共持續侵犯人權的行為，包括維吾爾人遭受的種族滅絕」；但並未禁止美國政府提供資金給運動員、美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會（U.S. Olympic and Paralympic Committee）及其雇員和外包廠商。
羅姆尼透過聲明告訴路透社，這樣的抵制方式「將傷害中國共產黨，而非懲罰我們美國的運動員」。
參與提案的參議員還有民主黨的凱恩（Tim Kaine）、馬基（Ed Markey）與共和黨的楊恩（Todd Young）。加上羅姆尼，4人都是參院外交委員會（Foreign Relations Committee）成員。
美國國會議員一再疾呼抵制北京冬奧或更改舉辦地點，並抨擊企業對於中國政府對待維吾爾人和境內其他少數民族的方式默不作聲。美國國務院已認定北京的行為構成種族滅絕，國會議員指責企業保持沉默助長中共惡行。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1101029