全力守護公投四不同意　民進黨參選人成立邁向過半大聯盟

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左營楠梓市議員參選人黃偵琳表示，「邁向過半大聯盟」是民進黨公共財，呼應小英總統的號召，新人願意站在第一線，守護台灣珍貴的民主，並爭取明年底民進黨議會拚過半的目標。
曾任經濟部簡任秘書的前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，穩定的供應能源是政府一直努力在做的事，過去三年，他在經濟部參與了能源轉型的重要時刻，能源與環境的平衡更是民進黨的重中之重。
鳳山區市議員參選人蘇致榮也特別呼籲大家勇敢站出來，投下四票「不同意」。蘇致榮表示，國民黨在2018年的九合一大選綁了10項公投案，造成邊開邊投的亂象。他希望全民阻止國民黨用公投綁大選，公投當天投下「四票不同意，讓中國維尼生氣氣」，投「四票不同意，讓台灣更有力」。
大寮林園市議員參選人洪村銘則表示，核四不重啟一直是自己最關懷的議題之一。他認為，新北市長不願意擺在自己家裡，那要擺在哪個地點，支持核四重啟的國民黨應該要在公投前告知全國人民，才是對你們自己提出的公投案的負責態度。
大岡山區市議員參選人陳慶鴻表示，為了保護藻礁，觀音的工業港已經外推、離岸1.2公里，藻礁上的工程也只以國民黨時代規劃的十分之一區域開發、建設，請大家在藻礁公投投下不同意，還我南部好空氣！讓北部的用電自己發、天然氣自己供！
大旗美參選人林慧欣也透過聲明表示，公民投票展現的是民主精神，讓人民有力量來表達各自意見，而不是成為爭鬥的工具，對於公投議題應理性討論，使選舉機制能有效執行，落實民主。
前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜也派助理到現場公同參與表示，既然是對的事就應該繼續，她呼籲大家踴躍出來投票，以四個不同意展現台灣人民的理性與團結，構築更堅實的民主堡壘，持續守護台灣。