1088萬元起，動力操控提升更富駕趣 ─ Aston Martin Vantage F1® Edition 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
Vantage F1® Edition於台北流行音樂中心南基地產業區震撼發表，並與Vantage Roadster、Vantage Aero Pack、AMR Manual 59、GT4、GT8、GT12、 V8 Vantage Le Mans 、Vantage AMR共同展出，帶來氣勢磅礡的夢幻陣容。
Vantage F1® Edition搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力自510PS提升至535 PS，最大扭力則維持685 NM，並且透過延展最大輸出轉速區域，進一步提高牽引力，以及縮短換檔時間，此外，當駕駛者重踩剎車時，變速箱自動降檔感受也予以強化，讓駕駛更能掌握車況，帶來精準平衡的駕馭感受，也更能清楚傳遞賽道路感。
為對應賽道駕駛需求，Vantage F1® Edition懸吊系統與轉向系統都有所強化，重新設計的避震系統，強化彈簧剛性，提升側向支撐性，提供更直接的路面回饋，提供更精準的操駕手感，同時也讓輪胎在行經起伏路面時具有更好的貼地性，使循跡性更加優異。
在發表會中展出的Vantage F1® Edition，選用Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車隊採用之Aston Martin Racing Green賽車綠消光塗裝，前車側鰓狀導流鰭片、引擎蓋散熱片、後視鏡蓋，皆採用高規格碳纖維材質，亦搭配Q訂製部門特製碳纖維車頂。
值得注意的是，Vantage F1® Edition採用與倍耐力攜手打造的專屬車胎，尺寸由標準版Vantage的20吋增加至21吋，低扁平比輪胎設計，取法於賽道車型技術，即使駕駛者身處極端賽道環境，仍能帶來極大化操駕信心，整體視覺也在全新胎圈配置下，更顯張狂有力。
Vantage F1® Edition配置 F1®專屬AeroKit 亮黑色擾流空力套件，包含前側下擾流片、擾流鰭、加寬側裙，以及展現視覺亮點的新型尾翼，共同打造完美空氣力學設計，在最高速度行駛下，為車體提供前、後方共計200kg的下壓力，並有效優化車身整體平衡、成就亮眼的圈速表現，Aston Martin 以F1® 賽事精神貫穿Vantage敏捷狂放的優越本質，詮釋為賽道而生之競速靈魂。
內裝上，以灰色麂皮與黑色真皮為主要材質，配置銀色飛翼廠徽頭枕繡線；Lime Green萊姆黃縫線及同色飾條，鮮明對比呼應車型的靈動內涵；中控與車門飾板則用亮黑色鋼琴烤漆加以呈現，傳遞駕駛者本位的三角形中控台上，鑲有F1®專屬銘牌，與前車側及門檻飾板設計相互輝映，細節充滿賽道操駕氛圍外，更突顯特仕車款的獨特性及珍藏價值。整體車室空間在材質選用及色調平衡等多層次巧妙搭配下，營造Aston Martin車系獨有、質感沉穩卻不失焦點的英倫競速美學。
Vantage F1® Edition同時推出敞篷及硬頂版本，擁有多款限定漆色及車身塗裝可供選擇，除了此次展示的Aston Martin Racing Green賽車綠車色，沉穩內斂的Jet Black 墨石黑與經典雋永Lunar White 月光白，皆於選色之列，針對各車色亦可選擇消光及亮面兩種車身漆色。外觀飾以Solid Matte Dark Grey 暗灰色條紋賽車塗裝，打造識別度極高的霸氣外觀。車室內裝部分，以Obsidian Black曜石黑皮革與 Phantom Grey 幻影灰麂皮為主要搭配，可另外選搭 Lime Green萊姆黃、Obsidian Black曜石黑、Wolf Grey狼鬃灰或 Spicy Red辣椒紅對比色縫線及座椅飾條。
Vantage Coupe F1® Edition 基本售價 1088萬元起，Vantage Roadster F1® Edition為1168萬元起，即日起正式登台。