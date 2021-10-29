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熊熊豐滿上圍被「動手動腳」　明星顫抖：怎麼跟頭一樣大

▲熊熊身材很好，夏宇童、賴薇如都認證。（圖／熊熊IG）
▲熊熊身材很好，夏宇童、賴薇如都認證。（圖／熊熊IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-29 20:19:08｜2021-10-29 20:22:47

熊熊（卓毓彤）身材火辣眾所周知，她與夏宇童、賴薇如日前上《一袋女王》，另外2位透露對熊熊的第一印象，就是「胸部很豐滿」，疑惑「怎麼有人胸部跟頭一樣大」，夏宇童好奇心使然，不只詢問還「動手動腳」驗貨，賴薇如也表示「一手無法掌握」，熊熊女性魅力羨煞旁人。

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▲夏宇童（中）一臉正經的說，熊熊的胸部豐滿，大小跟頭一樣。（圖／一袋女王YouTube）
▲夏宇童（中）一臉正經的說，熊熊的胸部豐滿，大小跟頭一樣。（圖／一袋女王YouTube）
夏宇童表示，不認識熊熊前就耳聞對方身材好，初次見面時，看見熊熊從遠方走來，她一臉正經的說：「我以為我眼花，怎麼有三個頭，而且她一坐下來，胸部就放在桌子上...」熊熊反駁桌子與胸部高度一致，並非刻意，夏宇童就回：「我跟她說話真的沒辦法專心，我很像痴漢，真的忍不住一直往下看，存在感真的很大！」

夏宇童還當面質問熊熊：「這是真的嗎？」熊熊直接拉她手「驗貨」，一旁的賴薇如附和：「我也有感受過，真的是『一手無法掌握』。」夏宇童實在太好奇大胸部的壞處，熊熊坦言：「人家都會覺得我很淫蕩，我不淫蕩。」賴薇如就解釋，很多衣服她與夏宇童穿起來普通，但換到熊熊身上就會讓人想入非非，「她一穿就很像要勾引人」，好身材雖然讓人稱羨，但也令熊熊百般無奈。

▲熊熊長相甜美，身材很好。（圖／熊熊IG）
▲熊熊長相甜美，身材很好。（圖／熊熊IG）
▲夏宇童自認是變態，跟熊熊說話無法專心。（圖／一袋女王YouTube）
▲夏宇童自認是變態，跟熊熊說話無法專心。（圖／一袋女王YouTube）
▲賴薇如（右）認證熊熊的上圍「一手無法掌握」。（圖／一袋女王YouTube）
▲賴薇如（右）認證熊熊的上圍「一手無法掌握」。（圖／一袋女王YouTube）

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