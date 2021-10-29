民進黨湧言會「高雄正能量」 將投入四大公投基層宣講
「重啟核四」等四大公投案將於12月18日投票，民進黨湧言會高雄市議員擬參選人、「高雄正能量」成員林志誠、鄧巧佩、黃雍琇及李庭慧今表示，黨主席蔡英文日前已宣示「四個不同意」立場，並向所有黨公職下達動員令，「高雄正能量」作為黨內年輕世代，也於即日起帶領團隊直接深入基層宣講，要在第一線為黨發聲、辯護，用實際行動守護台灣新價值。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-29 23:08:10
「高雄正能量」共同聲明指出，公投本是民主社會的良好制度，如今卻遭有心人士濫用、惡用，企圖藉此阻礙國家發展，日前民進黨主席蔡英文已正式向所有黨公職下達動員令，要求全力擋下年底四項公投，「高雄正能量」作為黨內年輕世代也當然不能置身事外，四人決定即日起帶領年輕團隊深入市場、路口、廟宇及公園等人潮聚集場域行腳、宣講，並配合黨公職幹部舉行說明會，扮演擴散民進黨理念與意志的先鋒，全力捍衛台灣的進步與繁榮。
「高雄正能量」參選人表示，國民黨正在阻擋台灣走向國際化及實現能源轉型，「高雄正能量」將扮演民進黨最堅實的基層力量，用最強的行動力與論述能力走入第一線，明天上午7點20分將由林志誠率先出陣前往彌陀菜市場，上午9點30分再由李庭慧進駐美濃廣興王爺廟口，上午10點由鄧巧佩與黃雍琇分別於三和市場與瑞興市場宣講。