▲ 全新 Mercedes-AMG SL 發表！明年中引進 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+

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經典再續





以 Sport 和 Lightweight 二字組合命名，「SL」歷經將近七十年的歲月，在 1952 問世當年，便一舉拿下法國 Le Mans 24 小時耐久賽冠、亞雙料冠軍，為傳奇揭開序幕。隨後推出的 300 SL（W198）更是大名鼎鼎，除了被稱為歐翼跑車始祖，還在 1999 年獲得權威媒體評選為世紀最佳跑車。即便不如 300 SL 舉世聞名，但無論提及因外型神似日式建築而得名「Pagoda」的 W113 世代，或產品週期長達 18 年的 R107，甚至是外型陽剛的 R129，各自都有一票守護「SL」信仰的忠實車迷。也因如此，Mercedes-AMG 竭盡所能重新詮釋傳奇，並以設計將再次跨越時代的企圖心，打造未來經典： 全新 Mercedes-AMG SL。





注定成為傳奇 運動基因與生俱來





從純正賽車到豪華敞篷跑車的數十年發展，SL 不斷進化，全新車型藉由高端跑車子品牌 Mercedes-AMG 加持，強調猶如初代車型般的運動根本，並結合品牌旗下最新的科技。





全新 Mercedes-AMG SL 維持長軸距、長車頭與短前懸的設定，車頭採用直瀑式水箱護罩設計，搭配外擴的輪拱弧度，強調運動基因。幾乎像坐在後軸上的座艙位置，透過極度傾斜的前擋風玻璃望向隆起的引擎蓋，軟頂敞篷則可於15秒內關上。





全新 Mercedes-AMG SL 提供 12 種車漆顏色，包含 2 種 SL 獨有車漆：Hyper Blue metallic 及 MANUFAKTUR Monza Grey magno，另有 3 種車頂顏色、3 組外觀套件與多種輪圈設計可搭配。





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回歸 2+2 座





如同 1952 第一代SL，全新 Mercedes-AMG SL 採用專屬開發的車體結構，設計團隊從頭打造。全新 SL 搭載全新高剛性輕量化底盤，全車外殼僅約 270 公斤，與前車款相比，提高18% 剛性，搭配低車身重心。





全新 Mercedes-AMG SL 採用電動式軟頂敞篷，不僅重量可減少 21 公斤，更可將低車身重心，透過 Z 字型的折疊設計，省去傳統的軟頂車廂蓋，並保有開篷時車身流線形。開、關篷可在時速 60 公里內進行，僅需 15 秒即可完成，全程可透過中控台面板或是螢幕操控且確認其開關過程。





以駕駛為中心，全新 Mercedes-AMG SL 座艙導入全新設計語彙，從儀表板至觸控式中控螢幕，從車門到前方飾板，配上雙峰隆起的渦輪葉片造型空調出風口，正面望去如同一雙展翅高飛的機翼。車內採用全新一代 MBUX 系統、AMG 電動可調運動化高性能賽車座椅，搭配 AIRSCARF 先進空氣力學技術，空氣可由頭枕風口流入車室，像是無形的圍巾包覆駕駛及前排乘客的頭部及頸部。採用 2+2 座椅配置，提供更充裕的車室空間，融合日常實用。





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採用 V8 動力





全新 Mercedes-AMG SL 採用 AMG 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，延續「One Man,One Engine」的精神，此 V8 引擎全程在阿法爾特爾巴赫（Affalterbach）由資深團隊設計且專人打造。透過 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 變速箱，以更快速的換檔邏輯，靈敏的油門與煞車踏板反應，駕駛更能直接感受車輛回饋。此外，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 四輪全時驅動系統，系統自動精密調整前後軸動力分配，並結合首次提供的主動後軸轉向系統。此外，Mercedes-AMG SL可提供多達 6 種 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式，以及 AMG DYNAMICS 車身動態控制系統，藉由不同模式調整主動式四輪傳動、轉向輔助力道，ESP 車身穩定系統及電子式後軸差速器鎖定率等。





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