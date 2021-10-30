紐約州律師考試榜單公布 日「駙馬」小室圭未出現惹議
日本真子公主（現稱小室真子）已於26日與大學同窗小室圭登記結婚，2人波折多年的情路終於迎來一個較為確定的結局，然而真子雖已脫離皇室身分，仍無法完全擺脫外界對小倆口未來生活的關注。有媒體查閱紐約州律師考試最新公布的7月榜單，發現上面並未出現小室圭的名字，推測小室圭是否可能落榜，若真是如此，真子未來生計難免受到影響。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-30 06:38:46
綜合日媒報導，小室圭在今年9月底返回日本前，數年的時間都在美國進修，並號稱在紐約的律師事務所工作，只等通過考試取得正式牌照，夫妻倆婚後預計也將前往美國生活。然而，美國紐約州律師協會本月29日公布7月參與律師資格考試的榜單，小室圭的英文姓名拼音「Kei Komuro」並未出現在合格榜單內。
此事再度引起討論，外界紛紛憂心，這是否意味著小室圭未能通過律師資格考。有日本網友分析，小室圭或許一開始就沒報名考試，又或是知曉自己可能落榜，才搶在10月底前先與真子完婚；也有日媒認為，或許只是部分合格者並未被列在名單上。
據報導，本次考試有約9227人參加，錄取率約63%。
此外，日本有週刊引述日本律師清原博先前接受《TBS》電視台訪問時的內容，指紐約州初次參加考試者的合格率約78%，若有通過考試，年薪可望達2000萬日圓（折合新台幣約490萬元），但未取得資格者，雖能以助理身分工作，但年薪僅有約600萬日圓（折合新台幣約台幣147萬元）。
真子與小室圭於2017年訂婚，原訂2018年完婚，但因小室圭的母親與前未婚夫有金錢糾紛，加上小室圭的黑料被陸續爆出，引發不少日本國民反感，婚期一延再延；此次真子終於結婚，盡力維持低調，連婚禮都未盛大舉行，也不領取約1.5億日圓（折合新台幣約3717萬元台幣）、等同嫁妝的「一時金」，婚後2人將自食其力，因此本次的榜單才額外引人關注。