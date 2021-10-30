台中20歲粗工遭11名男女虐殺 老闆娘涉嫌教唆兒下毒手
台中市大甲區驚傳虐殺案，一名20歲蔣姓男子疑因與39歲陳姓女子有財務糾紛，28日凌晨遭多人強押到外埔區空地以棍棒痛毆凌虐後，棄置在彰化友人住家，警方上門時，發現3名女子在床上滑手機，而蔣姓男子死亡多時；警方循線逮捕10人，還有1名犯嫌追緝中，檢察官指揮偵辦釐清案情。
台中市大甲警分局表示，蔣姓男子平常接受中市北區某家人力派遣公司派工，他疑與派遣公司的陳姓老闆娘發生財務糾紛，陳姓女子疑似不滿蔣姓男子到處說公司壞話，28日晚間涉嫌教唆其他人強壓蔣姓男子到她位於大甲的住家教訓，陳姓女子19歲的兒子第一個動手，直接把蔣姓男子打到頭破血流。蔣姓男子隨後又被帶到外埔區甲后路四段一處郊區籃球場遭棍棒痛毆。
警方指出，蔣姓男子遭棍棒毆打倒地不起，旁人驚覺不對勁，仔細查看發現蔣姓男子沒有呼吸心跳，便將蔣姓男子塞進後車廂，載到彰化縣埤頭鄉一處友人家棄置，還討論該如何處理屍體。不過，其中1名共犯盧姓男子犯後畏罪，今天上午6點30分前往台中市第三警分局立德派出所自首，他供稱「我們打了一個人...後來他死掉了」，直呼「我們殺人了」。
警方獲訊趕到彰化，發現蔣姓男子倒臥在民宅客廳已無呼吸心跳，隨即追捕涉案人，目前已有10人到案，還有1名犯嫌追緝中。涉案馮姓主嫌供稱，死者積欠他債務與房租，才會心生不滿。而陳姓女子聲稱沒有動手，有口頭制止打架。警方依殺人罪移送至台中地檢署，交由台中地檢署檢察官指揮偵辦，釐清案情。