國台辦指台財政收入可用於改善民生 中國民眾喊：請繳稅
兩岸局勢持續緊張，北京對台軍事行動頻繁也引起國際社會關注。中共中央台辦、國台辦副主任劉軍川，29日在出席一場公開活動時，再度談及兩岸統一，要廣大台胞看清，祖國統一、民族復興既是大義，更具大利；又提到在統一後，台灣的財政收入盡可用於改善民生。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-30 08:27:19
綜合中媒報導，劉軍川週五以視訊出席在湖北省宜昌市開幕的第4屆「國家統一與民族復興」研討會，劉在致詞時表示，認清祖國統一是台灣前途所在、利益所繫，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現，儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但解決台灣問題的主導權始終掌握在北京這邊。
劉軍川並提到，兩岸統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益均不受侵犯。同時，台灣經濟還能以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，有關的財政收入盡可用於改善民生。
最後，劉軍川重申北京論調，聲稱台獨分裂是祖國統一的最大障礙，指控民進黨當局為了一己私利，大搞政治操弄，勾連外部勢力，製造兩岸對立，企圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路，日益把台灣推向危險的深淵；然而，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，反對國家的勢力統一注定失敗，對「台獨」頑固分子，北京也將依法嚴懲，終身追責。
在中媒接連報導劉軍川的發言內容後，許多中國民眾紛紛在微博上討論，有人認為國台辦現在就規劃統一之後的事，言之尚早，也有人開始著重在稅賦問題，並以香港為例，呼籲：「台灣收回來後，包括香港和澳門也應該交税給國家，不能再給特殊政策了，越給特殊」。