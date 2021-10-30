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臉書改名掀熱議　紐時：賣廣告賺錢的目標沒變

▲臉書宣布改名，商標也隨之更換，再度於科技資訊界掀起新一波話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書宣布改名，商標也隨之更換，再度於科技資訊界掀起新一波話題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-30 09:22:01

臉書(Facebook)執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)29日宣布，受「元宇宙」(Metaverse)概念啟發，公司將改名叫「Meta Platforms」平台公司，並從12月1日起改用新的股票代碼「MVRS」交易，引發熱議。然而，有外媒分析認為，科技巨擘操作新話題或產品，目的仍脫離不了賣廣告、賺取更多收入。

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綜合《紐約時報》等外媒報導，谷歌(Google)和臉書是全球最大的2家廣告商，以谷歌母公司「字母公司」(Alphabet)為例，今年的營收就有約8成是來自廣告，而臉書的廣告收入更佔了總營收高達98%。

對於谷歌和臉書這類平台而言，累積用戶並蒐集其數據，再利用這些數據，吸引業者挹注廣告，這種數位廣告的成本低廉，遠低於紙本和傳統媒體，功能和宣傳效果更齊備，因此也更容易吸引客戶。

報導指出，在這種前提下，為了保住並吸引更多廣告客戶，帶來更多廣告營收，科技大咖必須能炒出話題；然而，谷歌和臉書的例子也可能激發漣漪效應，讓其他公司或產業，評估以購併等方式擴大的可行性，或如同臉書以元宇宙為號召一樣，藉由帶入雲端運算、自動車、人工智慧等科技議題，達到獲得更多廣告收入的目標。

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