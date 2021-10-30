日本腿精野外洗澡！生日送福利 85公分「邪惡比例」公開
日本女星菜菜緒天生就有張「好像在生氣的臉」，加上演出的作品多以惡毒、嚴肅的角色居多，因此獲有「惡女」封號。菜菜緒本月28日喜迎33歲生日，曾獲封「腿精」的她，今（30日）特別在IG曬出「邪惡美照」慶生，不少粉絲湧入留言，祝福生日快樂。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-30 11:30:00
菜菜緒身高172公分、體重46公斤，三圍80、57、83，她以模特兒身分出道後迅速吸引大眾目光，美貌加上85公分的大長腿，9頭身完美比例讓她蟬聯數次「女性最憧憬身材」排行第一名，獲有「日本腿精」美譽。
菜菜緒轉戰當演員後，常常演出反派角色，形象因此被定位成「惡女」，在代表作《灰姑娘拉警報》中飾演任性妄為的千金小姐，以及近期熱門劇《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》詮釋毒蛇總編輯，作品中總是看見她強大的氣場。
菜菜緒天生就有一張「嚴肅的臉」，她透露從求學時代開始，只要獨自做事情，朋友就會問她「是不是在生氣？」所以演出惡女對她來說是新的體驗，畢竟身為演員，就是希望能被大眾記住，「我滿開心能有自己的代表作，有能成為特點的東西，這是一件很光榮的事情」，坦言不在乎所謂的「好感度」，能做喜歡的事就很滿足。
本月28日迎來33歲生日的菜菜緒，特別在IG上傳完美比例的比基尼辣照，性感臀部與修長美腿一覽無遺，不少粉絲祝福之外，也表示這是最棒的生日禮物。此外，菜菜緒也曾分享在野外淋浴、泡泳池的美照，火辣身材總讓女性稱羨不已。