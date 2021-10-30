調查：權益保障和生活狀況　大學生滿意度較低

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調查結果顯示，4大滿意度指標都超過70分，「學習資源」為74.69分，「課程教學」74.07分，權益保障72.80分，生活情況71.10分。
基金會民調小組委員馮清皇分析細項，學生滿意度最低的是「重視學生在各種校務決策會議的意見」，滿意比率僅45.5%。次低的是「學校餐廳衛生，價格合理」，僅49.3%。第3低的是「與國外大學有充足交流的機會」，滿意比率51.7%。
學生對大學最滿意的是「圖書館服務人性化，借還書方便」，滿意比率為76.3%。次高為「有扶助弱勢經濟、急難學生的措施」，滿意比率67.8%。第3高的為「學校圖書豐富，與各校館際合作密切」，滿意比率66.6%。
黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，政府過去廣設大學，高等教育急速擴張，但又遭遇少子女化衝擊，使得大專發展質量失衡，各界常有批評。不過調查顯示，台灣大學生的學習、生活狀況「尚稱滿意」，4大指標滿意度都超過70分，但也不排除是「自我感覺良好」。
黃昆輝表示，大學生的學習生活，和過去比較在逐步改進中，但這是對學生的調查，大學教師卻對學生學習狀況有許多批評，觀感是否也跟著改善，有待再研究。他幽默地說，就像企業內部調查，員工喜歡「錢多、事少、離家近」，但主管和業主不見得樂見。（編輯：陳政偉）1101030