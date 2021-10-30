城中城調查公布 陳其邁：下周一提名單提考績委員會議
鹽埕城中城火災事件釀49死，日前工務局長蘇志勳、消防局長李清秀已請辭獲准，行政調查小組也於昨（29）日下午公布調查結果，市長陳其邁也下令，各該管機關應該誠實面對問題，並強力排除執行障礙，並要求消防局及工務局應該立即檢討相關責任，於下周一提出名單提考績委員會議，如有主管人員受懲處時，亦應調離為非主管職。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-30 11:39:02
陳其邁指出，相關局處應記取此次教訓，並提出六大消防公安改革，一、於事件發生後10日天內完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除，目前已執行完；二、30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除；三、90天內完成20年以上具有公安、消安、治安之8樓以上集合住宅的逃生避難設施阻礙清查及排除。
四、擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制高雄市轄內公寓大廈成立管理組織，儘速提出條例草案送議會審查；五、編列預算專案補助弱勢大樓住戶之公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」；六、針對集合住宅加嚴管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。
高市府表示，自10月18日至10月27日，已完成體檢56棟無管委會老舊大樓避難逃生動線之障礙排除，包括，新東陽大樓、鹽福大樓等，其中七賢一路愛生大樓、七賢二路白光大樓等建物擅自隔間影響逃生通道、樓梯私設鐵門等影響逃生避難動線，嚴重影響民眾生命財產安全，市府絕對強力執行絕不手軟。