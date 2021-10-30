疫情平穩跨年夜訂房熱　台北101周邊飯店訂房率已近7成

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每年都很受到旅客歡迎的台北101煙火今年也不例外，周邊飯店的訂房率都已經達到6成以上，台北君悅酒店發出新聞稿說，今年12月31日跨年訂房較去年同期更為熱絡，自9月底於酒店官網公告訂房訊息，跨年夜至今已承接近7成住房，面向台北101煙火景觀的君悅景觀客房、君悅行政景觀套房也只剩數間可供訂房。
台北君悅酒店說，因此針對非101煙火房型推出跨年專案，希望能吸引更多中、南部民眾北上跨年，11月中旬館內亦將接續推出「跨年住房+跨年門票」優惠，力拚跨年滿房。
誠品行旅表示，今年意外的詢問度大增，9月中下旬才公告開賣，目前訂房狀況已來到8成多，因此今年線上旅展雖然以餐券為主打，但推出「早鳥獨享質感抽」活動，凡於開賣首5日單筆消費滿新台幣5000元即可參加抽獎，最大獎就是可在跨年夜入住一晚，欣賞台北101煙火秀。
台北寒舍艾美酒店也指出，今年面101景觀的房型目前已經達6成，且陸續接訂中，為了搶攻跨年商機推出3天2夜跨年住房專案，讓旅客可以坐擁絕佳的視野景觀，將壯麗奪目的101煙火盡收眼眸。
台北寒舍艾麗酒店說，今年針對國人市場特別推出3天2夜住房專案，以及跨年當晚入住賓客免費入場位於酒店7樓戶外空中花園（每房限2人），今年將由DJ現場刷盤打碟，在炫彩音樂及暢享飲品的愉悅氛圍中，近距離欣賞台北101煙火，體驗無時差跨年瞬間的震撼與祝福，自上週開賣至今，目前住房率已接訂約5成，持續接訂中。
台北遠東香格里拉酒店也表示，每年搶訂的101煙火景觀房現已開放預訂，除了推出住房專案詢問度高外，也特別在頂樓池畔舉辦「空中海底花園 頂樓池畔跨年煙火派對」。（編輯：李錫璋）1101030