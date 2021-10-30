經濟部提基本工資補貼草案　王美花：與資方達成共識

行政院已核定明（2022）年基本工資調漲5.21％，最低月薪來到2萬5250元、時薪168元，不過由於疫情依然造成產業衝擊，經濟部與勞動部針對受疫情影響產業提出補貼措施，昨（29）日與工商團體討論後端出初步方案，經濟部長王美花表示，與會公協會代表對於補貼方案均有共識。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-30 11:39:24
因應110年基本工資調升，經濟部表示，已提出配套建議草案，並於29日邀集相關產業代表再次討論，對於經濟部提出草案內容初步達成共識，出席產業公協會代表包括商業總會、工業總會、中小企業總會、工商協進會、台灣連鎖暨加盟協會、台灣連鎖加盟促進協會、台灣服務業發展協會、台灣服務業聯盟協會及中華民國糕餅公會等相關公協會。
王美花表示，本次補貼是針對受疫情影響之農業、服務業及受疫情連帶影響之製造業。目前規劃補貼金額為投保薪資級距24,000元及25,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在23,100元以下部分工時員工，每人560元定額計算補貼款，此建議之補貼金額，與會公協會代表均有共識。
不過關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，經濟部說明，因業者尚有不同建議，經濟部表示將再整合業者意見，提出方案陳報行政院核定。