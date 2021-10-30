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詭異巧合！台中增2例疫苗猝死　接種莫德納2劑後同日死亡

▲台中今（30）日新增2例打完莫德納疫苗後疑似不良反應死亡個案；台中市府衛生局說明，2名死亡個案均為男性，且兩個人都是打完第二劑莫德納疫苗後在家死亡。（示意圖，非當事照片／NOWnews資料畫面）
▲台中今（30）日新增2例打完莫德納疫苗後疑似不良反應死亡個案；台中市府衛生局說明，2名死亡個案均為男性，且兩個人都是打完第二劑莫德納疫苗後在家死亡。（示意圖，非當事照片／NOWnews資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 11:55:02

台中今（30）日新增2例打完莫德納疫苗後疑似不良反應死亡個案；台中市府衛生局說明，2名死亡個案均為男性，且兩個人都是打完第二劑莫德納疫苗後在家死亡，分別為71歲男性與66歲男性。

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衛生局指出，66歲男性有高血壓性心臟病及糖尿病等慢性病史，7月15日接種莫德納第1劑， 10月27日接種莫德納第2劑，10月28日在住處死亡，死因待釐清；71歲男性患有B型肝炎，7月8接種莫德納第1劑，10月22日接種莫德納第二劑，10月27日在家昏倒送醫，10月28日死亡，死因為心肌梗塞。

衛生局表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，並尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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