又增59例新冠本土 中國國鐵：涉疫地區「停售進京車票」
中國新一波新冠本土疫情持續蔓延，短短2週內已擴散至12個省區市，大多都與自駕旅遊團有關；29日又激增78例確診，其中本土個案就佔59例，將近一半出現在黑龍江。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-30 12:04:23
根據中國衛健委公告，29日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，報告新增78例確診，其中本土病例59例，分別為黑龍江26例（均在黑河市）；內蒙古19例（阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例）；甘肅11例（蘭州市5例、天水市4例、張掖市2例）；北京2例（均在昌平區）；寧夏1例(銀川市)。此外，當天還新增24例無症狀感染者，其中6宗屬於本土。
在29日公告的疫況中，黑龍江單日就新增20多人感染，全在黑河市愛輝區。當地宣布，本輪疫情形勢較為嚴峻複雜，為進一步嚴格管控措施，即日起黑河市戶籍居民的「龍江健康碼」，將統一變更為「黃碼」，待本輪疫情形勢穩定後，再統一重新賦碼。
此外，有鑑於北京市也出現疫情，為確保首都安全，中國國家鐵路集團（簡稱國鐵）30日宣布，停減涉疫地區旅客列車，停止、限制涉疫地區車站進入北京的車票發售，亦不向中高風險地區或14日內有本土新增病例的城市開行旅遊列車，對停開、停售前已售出的相關車票，則實行免費退票。
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