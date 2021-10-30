公投說明會桃園起跑 蘇貞昌謝鄭文燦：在疫情第一線承擔
4大公投案將於12月18日投票，民進黨將於今（30）日正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站選在綠營執政的桃園市。行政院長蘇貞昌致詞時首先表示，要特別感謝桃園鄉親選出好市長鄭文燦，讓桃園脫胎換骨，且在疫情的第一線勇於承擔。
記者黃宣尹／桃園報導
2021-10-30 12:40:51
民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會今日於桃園市起跑，蘇貞昌致詞首先表示，要特別感謝桃園鄉親，選出好市長鄭文燦，讓桃園脫胎換骨。桃園市進步最大、投資最多、人口增加最快，最重要的是，桃園機場是國人回國、外來客到台灣的第一站，入國門就是桃園，防疫、醫療都是桃園站第一線，任何事情鄭文燦沒怨嘆、都承擔，而且把它做到最好，請大家給最配合中央防疫、盡力承擔最多的鄭文燦熱烈掌聲。
蘇貞昌接著說，國民黨甚麼都罵、一亂再亂，疫情不好罵、疫情好也罵，還要把疫情指揮官陳時中拖去槍斃，外交部長吳釗燮現在應邀訪歐，國民黨立委卻要立刻召他回來，他們在內部亂、外部也亂，國民黨就是要讓台灣做不下去、弱化政府，大家不能坐視，「我們要出來讓政府能做事，讓蔡總統帶領國家繼續前進」。
蘇貞昌也說，世界上沒有100分的政府、政府很難做，就像家長都不好做了。政府是服務人民、傾聽人民聲音，要保護這國家每一個人，自己與執政團隊知道要更努力，繼續拚早拚晚。