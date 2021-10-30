國師哭了！唐綺陽深夜揭內心傷痛　曾因霸凌怕到躲廁所

擅長占星的「國師」唐綺陽，為眾人解析星象及因應之道，備受粉絲信任，今年獲得金鐘獎肯定，演藝事業再攀高峰，她昨（29）日深夜和粉絲閒聊談心，道出在娛樂圈活躍20多年，曾經遭遇職場霸凌，「那是我心裡很深的傷，怕那個人怕到在走廊聽到她聲音，當下生理反應是她快走到我吃飯的地方，馬上站起來到廁所躲起來！」好友炎亞綸則留言安慰：「What doesn't kill me , make me stronger.」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐綺陽入圍金鐘獎時受訪，突哽咽表示人生沒有白費。（圖／記者葉政勳攝）

昔日算命節目當紅時，眾多命理、星座專家竄紅，形象、作風各有差異，難免會理念不合。唐綺陽說，曾經走在很黑暗的路，以為走不出來，但人生是有選擇的。她指霸凌者是自己很多痛苦的根源，會糾眾欺負她，只能選擇隱忍，痛苦到極點時，一度思考「我缺這碗飯嗎？我有很多退路」，幾經考量後選擇勇敢留下來，不再害怕逃避，跟討厭的霸凌者相處，「結果那個欺負我的人先走了」。





因為視力轉弱、外務多，唐綺陽決定不再發行星座解析運勢書籍，改發行星座共時曆，內心掙扎不已，把粉絲當孩子看待的她，對讀者訴說抱歉，感傷到掩面落淚，「當我不再像媽媽手把手牽你過馬路，騎腳踏車在後面推著你，你們要長大了，學著自立自強！」允諾活著的每一天就會以星座學陪伴大家。





▲炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒抱走今年金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）

太陽天蠍座、上升獅子座，唐綺陽慢慢放下內心執著，但仍有偶像包袱，會染髮、紋眉、紋眼線，保持有精神的狀態，她透露因為眼神犀利，小時候被批評「不要瞪我」，所以很依賴瞳孔放大片，沒戴就沒有安全感，像沒穿衣服一樣，未來要慢慢學習迎接年齡增長的歲月，有粉絲要求她下次卸妝，拿掉放大片，她苦笑說：「要求太多了，這點我還做不到！」



