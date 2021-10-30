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柯文哲：北市疫苗護照很快會上線　綁台北通、餐廳分流坐

▲台北市長柯文哲30日表示，按照目前疫苗施打速度，他估計COVID-19疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。（圖／中央社）
▲台北市長柯文哲30日表示，按照目前疫苗施打速度，他估計COVID-19疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。（圖／中央社）

中央社

2021-10-30 13:18:42

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市長柯文哲今天說，按照目前疫苗施打速度，他估計COVID-19疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。

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柯文哲今天上午出席「2021鬧熱關渡節」開幕記者會致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情估計在農曆新年前就會結束，台北市最慢1月中就會有7成人口打滿2劑疫苗，加上藥物已經發明、上市，理論上就不用戴口罩了。

他說，疫苗護照很快會上線，將結合台北通APP，打滿2劑疫苗的顯示綠色、一劑的顯示黃色、未接種就是紅色，進餐廳時就會分流坐，還沒打的人要趕快去打。

柯文哲表示，今年的鬧熱關渡節主題為「美好的生活」，儘管疫情影響，生活還是要充實，責成觀傳局長劉奕霆在活動結束後馬上寫檢討報告、化成SOP（標準作業程序），明年繼續好好地把它辦起來。

柯文哲會後接受媒體聯訪補充，按照戶籍算的話，台北市第一劑疫苗覆蓋率約6成，不過若加上大學生等實際在台北市活動的人口，打完第一劑的已經超過7成了。

媒體詢問，若疫情結束，自編新台幣28億元的預算是否就不用了？柯文哲說，這原本是用來採購第3劑疫苗以及藥物，將視中央的採購狀況再決定怎麼處理，若中央可以自行處理，市府就不用麻煩了。

對於立委林昶佐罷免案，柯文哲表示，台灣的選舉大約是每兩年一次、有順序地在進行，現在突然開始流行罷免，選舉中間插了一個罷免，若過了又要再補選，背後其實都是政黨動員，他個人對這種現象不是很喜歡。

媒體追問，是否會幫忙林昶佐？柯文哲說，對方沒有來接觸過，但2018年市長選舉時對方有幫過他，還是要說謝謝。

對於年底四大公投，柯文哲說，他對仇恨動員式的罷免不太喜歡，公投也是一樣，公投應該是要討論，而不是二選一，他個人不贊成重啟核四，但如果核四不蓋了，後續配套必須講清楚。

他說，這種題目不是純粹投票而已，而是需要討論的，例如重啟核四跟珍愛藻礁內容互相矛盾，「兩個都過或都不過不是很好笑嗎？難道真的要用愛發電嗎？」他希望台灣繼續力爭上游、國民水準越來越高，產業、能源等公共政策都需要討論，不是遊行可以解決的。（編輯：李錫璋）1101030

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