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陳嘉玲回歸《俗女3》敲碗成功　導演鬆口9字好消息

▲導演嚴藝文（左二）認為《俗女養成記》第三季有機會試試看。（圖／華視）
▲導演嚴藝文（左二）認為《俗女養成記》第三季有機會試試看。（圖／華視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-30 14:30:00

黃子佼、主播莊雨潔主持華視50周年「精采50 繁華視界」台慶活動，在8月推出的《俗女養成記2》轟動全台，最高收視高達5.24佳績，連續10周蟬聯周日收視第一，黃子佼代替觀眾問：「大家拚命敲碗，已經敲破很多碗的《俗女》第三季是否會誕生？」導演嚴藝文終於鬆口表示：「我覺得可以試試看啦。」令全場歡呼拍手，黃子佼也逗趣說：「希望在華視100年前，可以看到《俗女養成記3》，給妳50年的時間寫。」

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▲莊雨潔（左起）、總經理莊豐嘉、黃子佼出席華視台慶活動。（圖／華視）
▲莊雨潔（左起）、總經理莊豐嘉、黃子佼出席華視台慶活動。（圖／華視）
以歌手身分出道的「國民媽媽」于子育，轉戰戲劇後表現亮眼，她感謝嚴藝文讓她從劇本中「找到自己」，以此劇拿下人生第一座金鐘獎最佳女配角獎的她，坦言《俗女養成記2》播畢後，內心突然感到空虛，不忘提醒觀眾還有重播，黃子佼隨即說：「不好意思，我們也有《無神之地不下雨》。」于子育秒回：「我在《無神之地不下雨》也有演出。」黃子佼笑說：「就是要說妳的演技突出，已經包辦了華視周日戲劇。」

▲黃子佼（左起）、張本渝、謝祖武、夏如芝預告《婚姻結業式》將播出。（圖／華視）
▲黃子佼（左起）、張本渝、謝祖武、夏如芝預告《婚姻結業式》將播出。（圖／華視）
活動現場眾星雲集，曾參與華視戲劇、綜藝演出的藝人謝祖武、張本渝、夏如芝、李千那、莒光女神朱國珍、李㼈、張勛傑、宋柏緯、大鶴、蕭煌奇、曹雅雯、荒山亮、張文綺、徐凱希、于子育、旺福樂團等，都前來一同祝賀華視半世紀的榮耀；《婚姻結業式》演員謝祖武、張本渝、夏如芝獻上特殊訂製由眾多小壽桃組成的巨型壽桃，祝華視生日快樂，節目收視長紅、再創經典。

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