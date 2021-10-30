轉型正義啟動　中正紀念堂首展政治受難者創作

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李永得指出，這也象徵民進黨主政下的空間解嚴、轉型正義啟動正式開始，「當然這個作品的所有指控有很多，最重要就是有很多包含他自己本人的經驗，還有很多政治受難者在失去自由、失去生命、失去家人等等的各種痛苦，而延伸創作出所表現出不平的憤怒，還有悲傷、堅持、也有樂觀。」
中正紀念堂長期因轉型正義而造成外界爭論，李永得表示，不管外界有多少意見，文化部都非常虛心去聆聽，但如何運用藝術讓大家可以逐步接近、使用場域，甚至對歷史認知有更進一步了解，將會一步一步來做。
李永得表示，這檔展覽能讓人了解當時歷史並看到蔣介石犯罪的證據，「我們把它稱作為犯罪的證據。一個國家的當權者，不管你是獨裁者還是民主國家的領袖，你對國家的功過，大家可以有見仁見智的評論。」但發動戰爭、動用國家暴力剝奪人民的生命財產、生命尊嚴，這些都不可被原諒，必須接受歷史、司法及政治審判。
「所以我們現在也透過這樣的展覽來反思政治應該是怎樣的走法，同時也讓下一代年輕人了解，從轉型正義，這社會怎樣才能得到更多幸福感跟尊嚴感，這是這個展所展現出來的意義。」李永得說，未來也將典藏陳武鎮的作品，讓更多人看見蔣介石的多面向，並持續為轉型正義努力。（編輯：陳政偉）1101030