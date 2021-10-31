為何《飢餓遊戲》沒入圍金鐘？炎亞綸一句話嗆爆

鮮少上外景節目的炎亞綸，本週日（10/31）首登中視《飢餓遊戲》，今年他甫拿下金鐘獎，目前手上握有3個節目，主持功力連王仁甫也稱讚，炎亞綸則謙虛表示，因為時常上娛樂新聞的節目，所以才會耳濡目染，王仁甫一聽有些敏感：「那為什麼我們沒有入圍呢？」炎亞綸打趣笑回：「這叫青出於藍。」他難得來上節目，第一關的任務卻只有巡邏，還沒嚐過震撼教育的他竟自告奮勇：「我覺得你們對我太好了，我可以玩遊戲的。」大根趕緊提醒：「我跟你說，等一下累死你！」果然一關下來，就讓炎亞綸吃足苦頭，來來回回跑遍整個深坑老街，讓他累爆，一度喘到差點說不出話來，旁人都怕他真的暈倒，而炎亞綸則開玩笑問：「我現在嘴唇有發白嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-31 00:00:00
這集製作單位帶眾藝人到深坑老街，並推出惡搞關卡「36難題找上你」，雖然各種「炎亞綸知識題」很簡單，但想搶答得先完成天旋地轉遊戲，這讓孫協志很不平衡：「你們就喜歡專挑人家的罩門。」轉完圈每個人都頭暈目眩，各個都像喝醉酒一樣，跌跌撞撞往前衝。雖然是偶像出身，但炎亞綸玩起遊戲完全沒有包袱，只見他連轉好幾圈，一往前差點就「軟腳」，無法抵擋天旋地轉的暈眩感，炎亞綸越跑越偏，最後甚至衝向工作人員，讓他崩潰直喊：「等一下，我為什麼會繞一圈！」滑稽模樣讓眾人笑倒在地，連許孟哲都忍不住調侃：「你剛剛有東西忘了拿是不是？」
節目這次設計客製化主題「尋找失落炎族」大賽，將炎亞綸設定成「炎族小王子」，一整天下來，必須從線索中找到隊友。這場超燒腦的心機賽制，也令炎亞綸十分頭痛，他自爆：「我腦波超弱，只要sales跟我說這是最後一件我就買了。」王仁甫一聽到腦筋動很快：「那我是炎族的最後一個。」為了贏，每個人想盡辦法要拉攏他，除了玩遊戲，還要鬥智比演技，也讓第一次來節目的炎亞綸越玩越厭世，甚至一度想放棄：「可以幫我叫車（回家）嗎？」（編輯：楊穎軒）