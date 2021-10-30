內幕／保密到家！連勝文前一天才知道　如願以償任副主席

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這次黨主席選舉，連勝文原本有意參選黨魁，親自出征，對戰時任主席的江啟臣，但後來考量到父親連戰年邁又生病，當時疫情升溫，他擔憂跑選舉恐怕會感染病毒給老父親，再加上黨主席要帶領全黨打2022年選戰，他自認少有打全國選戰的經驗，因此決定退出黨主席選戰，轉而支持朱立倫。
連勝文此次在黨主席選舉中，也出力甚深，為朱立倫鞏固雙北、黃復興票源，在朱立倫當選後，黨內就預料連勝文可能是副主席人選之一。
只是從朱立倫10月5日上任後，率先公布黨務一級主管人事，卻遲遲沒有副主席人選的風聲，據了解，前副主席郝龍斌、黃敏惠等人都是被點名的人選之一。
朱立倫此次對副主席人事保密到家，據了解，連勝文在今天之前對於副主席一職也十分低調，中央委員身份的連勝文，原本依規劃應該至台北市黨部參與全代會，但昨日獲邀出席黨中央舉辦的全代會，那時大概就猜到可能與副主席職務有關。
不過，連勝文仍十分低調，據了解，全代會場朱立倫預留了3個保留席，黨內猜測就是為副主席預留，結果連勝文到會場後，不僅沒有坐在保留席，還往後面坐，直到朱立倫正式宣布時，連才站起來與大家致意。
至於另外兩位副主席，分別是嘉義市長黃敏惠、前陸委會主委夏立言，黨內解讀，黃敏惠過去就擔任過朱立倫任內的副主席，與朱有深厚的交情，又熟悉黨務，更重要的是，黃是縣市長，有民意基礎，擔任第一副主席最適合不過。
而從夏立言的背景可見將主管國際、兩岸事務，這個安排也巧妙迴避了連家過去被稱買辦的負面印象，連勝文則以主導青創相關事務為主。