黃子佼唱八點檔主題曲　張小燕、蕭煌奇聽完說話了

台視、三立新八點檔《一個屋簷下》將於11月8日（一）晚間八點於台視主頻及三立都會台同步播出。劇情描述同住在一個屋簷下的一家人，雖然不是每個人都有血緣關係，卻依然有著密不可分的情感，彼此之間的牽連起家庭親情、愛情及友情，適合全家人一起欣賞的八點檔。特別邀請黃子佼演唱《一個屋簷下》同名主題曲，並由知名音樂之作人蔣三省操刀，傾全力推出溫馨之作，感動了「綜藝教母」張小燕、亂彈阿翔、ELLA陳嘉樺、蕭煌奇、玖壹壹及Lulu黃路梓茵。「綜藝教母」張小燕特別獻聲送上祝福：「我家的屋簷下有一個特別愛唱歌的人，就是黃子佼，謝謝台視給他這個機會，唱《一個屋簷下》主題曲，希望大家都看來這齣好戲，也來聽聽他唱的主題曲。」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-31 01:00:00
亂彈阿翔聽到黃子佼的歌聲，也立刻被輕快的節奏吸引，隨著音樂打拍子，表示：「音樂很溫暖的包住佼哥的聲音。」ELLA陳嘉樺也對充滿活力的曲風深深著迷，讚許黃子佼和蔣三省的合聲動聽，力推：「我真心覺得你們可以組一個少男團體。」而「金曲歌王」蕭煌奇也以專業角度分析：「讓人感覺暖暖的，充滿正能量的一首歌。」天團玖壹壹聽完之後也感動表示：「很輕快，很舒服，琅琅上口的一首歌。」Lulu黃路梓茵認為由黃子佼來詮釋最適合不過，不只把歌曲的情緒完整表達，同時還包含了故事性，她興奮的說：「佼哥你要變成ost男神了嗎？」
台視、三立新八點檔《一個屋簷下》除了闡述重組家庭的問題外，也從中深入探討家人的新定義，以及親情、愛情、友情的珍貴之處。（編輯：楊穎軒）