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足球／站穩榜首！16歲黃偉傑連2戰進球　ACA擊敗桃園國際

▲ACA擊敗桃園國際，站穩台乙榜首。（圖／ACA足球俱樂部提供）
▲ACA擊敗桃園國際，站穩台乙榜首。（圖／ACA足球俱樂部提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-30 16:29:00

2021台灣乙級足球聯賽第二循環第二輪今(30)日百齡河濱足球場進行，上周強勢登頂的ACA此役交手勁敵桃園國際，開賽僅2分鐘，17歲邊鋒温展儀頭錘攻門被擋出，16歲小將黃偉傑把握機會門前補進，下半場雙方激烈對抗，不過ACA始終鞏固球門，終場以1:0獲勝，站穩榜首。

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上周ACA 3人上演帽子戲法，李孟哲、李宗陽和黃偉傑接連「戴帽」，以11:0大勝FCBase ATHLETIC，並以淨勝球+5比下同積分的S.F.I.登上聯賽榜首。

ACA今天對手桃園國際上周以1:1逼平S.F.I.實力不可小覷，不過一開賽ACA就佔得先機，在左路的温展儀漂亮頭錘攻門，可惜被對手門將被拍出，但球剛好落在門前的黃偉傑腳下，第一時間補進，ACA以1:0領先。

▲ACA16歲黃偉傑連兩戰進球（圖／ACA足球俱樂部提供）
▲ACA16歲黃偉傑連兩戰進球（圖／ACA足球俱樂部提供）
陷入落後的桃園國際高壓逼搶，希望扳平比數，雙方多次激烈對抗，但ACA總能化險為夷，上半場表現出色的2位小將也都有再次破門機會，無奈總缺臨門一腳，最終ACA以1球之差，有驚無險收下3分積分。

賽後ACA總教練陳信安先是稱讚小將們的表現，特別是黃偉傑和温展儀從13、14歲就加入ACA青訓隊練習，一路以來他們的進步教練都看在眼裡，「偉傑上季進了蠻多球，前陣子低潮，直到上一場才回復，他一直都蠻優秀的，跟同齡球員相比，能力條件蠻強的。展儀的狀況也不錯，奔跑能力、身體對抗相當不錯。」

黃偉傑表示位置調整所以有些找不到射門角度，直到前役本季第7場比賽才打破得分荒，今天又攻進致勝球，他笑說撿漏很幸運，「因為這顆球讓球隊贏球很開心。上一場進球後，感覺進球的自信回來，比較能把握。」雖仍有幾次放槍但瑕不掩瑜。

12月將滿17歲的黃偉傑來自南台灣，國小是全國賽常勝軍台南勝利國小校隊成員，為了踢球和媽媽北上，通過ACA測試後留下，逐漸站穩先發位置，聽到教練稱讚他很謙虛，「可能那個位置比較少人會打，剛好我踢的還可以。」

而送出助攻的温展儀是ACA創立元老級球員，熱愛足球的他為了有更多練球時間而加入ACA，去年前往西班牙知名球隊萊萬特足球俱樂部梯隊訓練，因疫情返台回歸ACA，旅外經驗讓他更知自身不足，積極投入訓練。

通常擔任板凳殺手的温展儀，本季首度先發打滿全場，加上傷停補時踢了將近100分鐘，讓對自己體力很有信心的他也拚到兩腳抽筋，不過整場好幾次頭錘攻門都相當有威脅，可惜運氣差了點，無法終結比賽，給自己打了80分。

陳信安總結此役表現，「有達到我們的目標，不要讓對方進球。我們很早進球，對方壓迫讓強度突然升高，一開始不穩定，但後面就調整過來。這幾隊實力接近，大家都想贏，比賽張力大更多對抗性，只要不要故意傷害別人，對球員來說都是好事。」

由於下一場的銘傳大學以2:1擊敗S.F.I.，ACA以23積分站穩聯賽榜首，銘傳以22積分上升至聯賽第2，S.F.I.下降到第3，桃園國際則位居第4。

▲ACA温展儀表現亮眼，（圖／ACA足球俱樂部提供）
▲ACA温展儀表現亮眼，（圖／ACA足球俱樂部提供）

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