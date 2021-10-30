飯店搶國旅商機　強強聯手打造城市深度旅遊

為搶攻五倍券及國旅券商機，高雄「H2O水京棧國際酒店」、台南「捷絲旅台南十鼓館」、嘉義「天成文旅-繪日之丘」三間飯店跨縣市聯手推出「嬉遊記三城遊」住房專案，旅客可深度體驗三城不同的文化特色、三家不同風格酒店的度假型態；福容大飯店高雄店11歲生日特別推出「11週年慶住房優惠專案」，除了優惠活動，享福卡會員還有機會獲得免費再次入住的機會。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-30 16:45:20
國內三家熱門度假設計酒店聯袂推出「嬉遊記三城遊」住房專案，融合自然、人文、與商業的多元場域，串連嘉義、台南、高雄獨特的文化特色，專案價格兩人四天三夜只要10,000元，另招待一位12歲以下兒童免費入住(不佔床)，可依行程安排，連續三日入住天成文旅-繪日之丘、捷絲旅台南十鼓館、H2O水京棧國際酒店各一晚，或連續入住其中兩館，第三晚可再於期限內擇日使用，相當於持兩人份五倍券付款即可入住，輕鬆享受三家飯店的設施與餐飲服務，盡情體驗南部的溫暖陽光。專案自即日起至2022年1月28日接受電話訂房。
福容大飯店高雄店「11週年慶住房優惠專案」，即日起到11月30日止，4人入住豪華雙床房享優惠價；此外，為了回饋享福卡會員，自11月1日起到11月30日止，只要是享福卡會員在福容高雄店於活動期間當天的住房及餐飲消費滿1,110元，就可以獲得一張抽獎券（不累贈)，週週抽百萬夜景行政景觀套房一間，若是當週沒有抽到，將會累積到下週的抽獎機會。
此外，為了讓民眾可以來港都深度旅遊，福容高雄店特別推出「三天兩夜優惠住房專案」，自即日起到12月30日止入住行政雙人客房享優惠價，再加贈2客一日主廚特製晚餐及愛之船船票2張；若持5,000元紙本振興券訂購此專案，可享回饋1,000元高雄券(可立即抵用)，要讓民眾在今年底前好好的抓緊優惠來暢遊港都。
11週年慶還精選高雄店主廚手路菜推出「個人安心套餐」，包括經典套餐及豪華套餐；此外，想在家就輕鬆享用星級飯店廚師料理，即日起到12月30日止推出只要持振興券任何面額結帳，購買真空冷凍調理包可享買五送一的優惠，還有外帶樂活四人套餐可享加贈手工港點乙份。