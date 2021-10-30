全聯結帳花1千突收簡訊！「驚喜降臨」媽愣 真相全跪了
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。而近日，就有網友分享自己去全聯買完東西之後，突然收到全聯寄來的簡訊，沒想到點開內容讓她欣喜不已，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 20:00:00
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「有沒有人也跟我一樣中全聯的這個」，只見曬出的截圖，是一封簡訊，簡訊內容寫著「恭喜您中獎，參加全聯購買振興福利金（第二週），單筆滿一千元抽一萬元振興福利金的活動，請於11/11日以前回函，以利審核後將福利金匯入您的福利卡內」。
原來，這是原PO利用五倍券到全聯消費，只要出示PxPay會員或實體福利卡，在全聯使用紙本振興券單，筆單卡購買滿1,000元(含)以上，就能夠參加這個抽獎活動，每週都會抽出幸運得主，一共一百名，只要抽中就能再獲得10,000元振興福利金。
貼文一出，網友紛紛回應「真的好幸運」、「好羨慕，應該把五倍券花在全聯」、「不知道有這活動，不然就花一千去抽抽看」、「好幸運！可以加菜了」、「真的有人中獎欸，超棒超幸運的！」、「好幸運啊！羨慕」、「我今天才剛登陸而已，希望也能幸運中獎」。（編輯：張嘉哲）