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草東沒有派對奪金曲爆紅　五月天阿信盛讚「天才」

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（右二）驚傳逝世。（圖／NOWnews影像中心）
▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（右二）驚傳逝世。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-30 17:28:25｜2021-10-30 17:35:33

金曲樂團「草東沒有派對」今（30）日傳出憾事，鼓手蔡憶凡陳屍防疫旅館，得年26歲。草東沒有派對成軍9年，把對生活的憤怒，用聲音發洩出來，在2017年金曲獎拿下最佳樂團，因為演唱會一票難求，被粉絲戲稱「草東沒有門票」，在樂壇也受到許多前輩看好，五月天的阿信就曾讚譽這個樂團是天才。

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▲草東沒有派對從獨立樂團發跡。（圖／NOWnews影像中心）
▲草東沒有派對從獨立樂團發跡。（圖／NOWnews影像中心）
草東沒有派對從獨立樂團起家，團名「草東」取自於陽明山街道草東街，豐富的音樂層次加上諷刺又頹喪的歌詞，讓他們的名字在樂迷間口耳相傳，自2015年起，草東沒有派對在小型場地的演出就一票難求，2016年他們遠赴香港、深圳開唱，征服大陸歌迷，琅琅上口的《大風吹》，更被奉為20歲青年世代的「魯蛇國歌」。

▲草東沒有派對熬成金曲獎最佳樂團。（圖／翻攝草東沒有派對IG）
▲草東沒有派對熬成金曲獎最佳樂團。（圖／翻攝草東沒有派對IG）
草東沒有派對在獨立樂壇站穩地位後，回絕許多唱片、經紀的合約，歷經4個月自製第一張專輯《醜奴兒》，首批2000張上市3天就絕版，創下實體專輯銷售的一項成績，2017年在金曲獎上，草東沒有派對以19票高票，擊敗前輩五月天，抱走最佳樂團獎，聲勢更上一層樓。

草東沒有派對受到樂壇許多歌手的關注，五月天的阿信聽到《山海》驚為天人，對瑪莎說：「要不要去認識一下，這幾個是天才。」《山海》這首歌也被華晨宇在《歌手2018》翻唱，成為草東沒有派對的經典金曲之一。

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