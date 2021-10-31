李光洙女友喝醉　激吻SJ始源「嘴唇親到變形」

韓劇《酒鬼城市女人們》由Super Junior崔始源、鄭恩地、韓善伙和李光洙的女友李善彬主演，講述三名剛步入30歲、為現狀感到迷茫的女人，下班後總是約在一起豪邁開喝，以酒為人生信念的故事。最新一集中，李善彬飾演的綜藝節目作家，在酒後一怒之下找上崔始源飾演的製作人理論，沒想到兩人卻意外上演「芝麻葉之吻」，原本只是要示範嘴對嘴傳芝麻葉，但過程芝麻葉掉落，變成豪邁的接吻，畫面爆笑又曖昧。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-31 07:30:00
幕後花絮中，在拍攝「芝麻葉之吻」前，兩人來回演練多次，崔始源向李善彬講解該怎麼親，但因手法老練，被導演笑問：「感覺你做過很多次？」到了正式拍攝，李善彬猛烈一親，親到她嘴唇上下分開，表情猙獰搞笑，讓她在結束後直說：「我不要看回放，我不敢看我的表情！」
崔始源在劇中拋下男神形象，頂著濃密頭髮和鬍子，化身忙起來就不太愛乾淨的綜藝節目製作人，與合作作家李善彬在工作上針鋒相對，但兩人也在吵鬧中萌生不一樣的情感。
三位女主角在劇中瘋狂飲酒，少不了上演酒後脫序行徑，鄭恩地每次喝醉酒回家都會睡在狗屋裡，彷彿把自己當成小狗；李善彬喝酒後有一個危險症頭，就是看身邊的男人都覺得帥；韓善伙則是平時是形象優雅的瑜伽老師，酒後會大解放，有次喝到微醺，許願未來想在床上「三人行」，大玩多人運動，爆笑又脫軌的行為，看得觀眾相當舒壓。《酒鬼城市女人們》每週六在myVideo播出。