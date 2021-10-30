王浩宇要搬到這了　張博洋：歡迎一起打拼

桃園市議員王浩宇在臉書發文「搬家，下一站：高雄」，證實將在明天搬到高雄三民區，並投入2022年民進黨三民區的黨內初選，希望替民進黨拿下關鍵的第四席，對於同為台派，準備投入三民區市議員選戰的台灣基進新聞部主任張博洋，已經有支持者擔心，選票是否會出現排擠效應，張博洋則說「歡迎王浩宇來到這邊一同為高雄打拼」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-30 17:57:59
王浩宇先前便曾預告要參選三民區市議員，並以拉下時代力量議員林于凱為目標，參與民進黨的黨內初選，但現已傳出老將、新秀都有意角逐黨內初選，要順利競爭出線有其難度；王浩宇認為，台派要達成議會過半的目標，三民區只當選3到4席是不夠的，勢必要以「4+1」為戰略目標，第4席還要夠強，民進黨才有可能完全執政，並向民進黨現任議員康裕成、何權峰、鄭孟洳，和台灣基進的張博洋喊話「我們未來是要一起當同事的，每一個都要當選」。
張博洋則認為，高雄是一個樂於接納青年的城市，身為一個高雄人，我們都應該歡迎認真打拼的年輕人，來到這個城市為他的目標持續努力，明年的市議會，絕對是以本土執政的民進黨加上年輕敢衝的台灣基進共同過半，這是最大目標，讓台獨小黨成為台派制衡中共代理人的關鍵力量，也是未來台灣政壇的趨勢。
張博洋強調，不只三民區，從左營楠梓、前鎮小港、仁武大社大樹鳥松、鳳山、大寮林園，一定都也會遇到基進、民進都有提名的狀況，良性的競爭，不是為了把誰拉下來，而是把新世代的聲音帶進議會，讓市民有更優質的選擇，「不只浩宇兄，對於每一個改革的力量，高雄一直都是張開雙臂」。