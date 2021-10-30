張惠妹萬聖節怎麼過？安那變小魔女：我來問問老闆娘

張惠妹的外甥女安那ANNA許久不見，近來替吉卜力工作室推出的動畫電影《安雅與魔女》女主角「安雅」中文配音。安那今（30日）應景萬聖節，打扮成安雅的造型出席萬聖節嘉年華會。安那也表示，會再問問「老闆娘（阿妹）」近期有什麼計劃。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-30 19:00:00
安那變身成主角安雅的造型，開心笑說：「因為安雅的眼睛還滿大的，今天有把眼睛畫得大一點，現場看到很多小朋友比我還厲害，覺得好不甘心！下次想要扮《風之谷》的女主角，她是我從小到大的偶像。」
提到最想學的魔法，安那說：「希望可以飛、還有吃不胖！」因為接下來有新的計劃，要維持在最佳狀態，今天感受到濃濃的萬聖節氣氛，萬聖節當天（31日）也會問老闆娘（阿妹）有沒有什麼行程。
安那透露從小就是吉卜力工作室動畫的粉絲，不敢相信自己完成配音工作，起初擔心觀眾是否能接受她的聲音，直到老闆陳鎮川一個暖舉讓她吃下定心丸：「記得當時等待吉卜力通知的時候，我天天失眠又吃不下飯，就怕表現不好，讓老闆娘（阿妹）和川哥失望了，沒想到川哥聽到之後，馬上送了一箱助眠用品到我家，還附上打氣卡片，說他聽過我的聲音，很有把握會被吉卜力認可，讓我感動到眼眶泛淚，整個自信都回來了。」《安雅與魔女》11月12日在台上映。