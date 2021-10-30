草東女鼓手離世登微博熱搜　17日草莓音樂節現最後身影

台灣獨立樂團「草東沒有派對」走紅兩岸，也深受中國歌迷喜愛，受邀參與音樂節表演，最近一次演出是10月17日在山西晉中的「草莓音樂節」登台，返台後隔離沒幾天傳出噩耗，對岸粉絲也不敢置信，此消息登上微博熱搜榜第一，網友紛紛留言詢問「到底真的假的」、「闢謠啊求求你們！」音樂節的主辦單位「摩登天空」隨後貼文「R.I.P」，認證此消息為真，讓粉絲為之心碎！





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▲草莓音樂節主辦方貼文悼念蔡憶凡。（圖／摩登天空微博）

▲蔡憶凡17日在草莓音樂節演出，留下最後身影 。（圖／摩登天空微博）

歌迷說，草東10月17日才在山西晉中的「草莓音樂節」上演出，看完表演不到兩周，就傳出如此噩耗，令人不敢置信，「當時看大家都很正常呀，怎麼會發生這種事情？」得知傳言為事實後惋惜說，「期待巡演這麼久都沒等到，太可惜」，當天到場聆聽的樂迷則驚訝「沒想到竟是最後一次見面」！





「草東」的中國官方微博最後一則貼文發表於26日，「好久不見，短暫停留成都、常州、晉中。謝謝仙人掌、太湖灣、草莓音樂節。謝謝所有在現場相見的大家。我們後會有期。」孰料才隔離數天，竟成了蔡憶凡和歌迷最後一次見面。



