「草東沒有派對」鼓手身亡 北市府：司法相驗釐清死因
樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡今（30）日被發現陳屍在防疫旅館房間內，得年26歲。警方獲報趕抵現場，發現蔡已死亡多時，疑似是上吊輕生，初步排除他殺可能性，但確切死因仍待釐清。台北市衛生局表示，此案已進入司法相驗程序，至於是否進行PCR採檢則由檢調決定。
編輯中心／綜合報導
2021-10-30 19:10:38
據了解，蔡憶凡在10月25日入住防疫旅館，預計11月8日解隔離，但今日下午櫃檯人員聯絡不到他，在敲門數次後也未獲得回應，因此通報警方接手。警方趕抵現場後發現，蔡已死亡多時，且疑似為上吊輕生，而現場無外力入侵跡象，已初步排出他殺可能性，但確切死因仍待釐清。
礙於防疫規定，家屬無法進行認屍，檢警協助轉往派出所做筆錄；台北市衛生局則表示，此案已進入司法相驗程序，至於是否進行PCR採檢則由檢調決定。
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