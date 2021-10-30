Kawasaki桃園棒球場品牌活動日帶來全新Ninja ZX-10R與新年式車色發表!

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本次Kawasaki在桃園球場品牌活動日最吸睛的莫過於大改款的Ninja ZX-10R首度在台現身，身為WSBK賽事6冠王的Ninja ZX-10R擁有極為運動化的外型，透過銳利線條勾勒出跑車該有的強烈侵略感，相較過去採較為細長的頭燈輪廓，大改款車型以嵌入方式搭配兩側的導流口與精心規劃的折角創造出提升17%的車頭下壓力表現，此外儀表亦換上全新全彩式樣，並具備與智慧手機連結功能讓顯示資訊更加全面。
變速系統部分換上閘式變速箱，可因應不同路況進行快速調整，另外還配置有滑動離合器與快排系統，更快的換檔機制讓騎士能更迅速的掌握進出彎動態，搭配上SHOWA的43mm倒立式前叉與Brembo輻射卡鉗及330mm浮動碟盤的協助下，無論任何情況皆能有效地降低車速並迅速穩定車身；由於日益嚴格的環保法規下使得公升級重車的檢驗有著不小難度，因此台崎也正如火如荼的在驗車程序上持續努力，希望讓這輛性能標桿盡快的與喜愛Kawasaki的車迷朋友見面。
這次活動中除了大改款的Ninja ZX-10R相當吸睛之外，現場帶來了一系列新年式部分車款的全新配色，包含復古味十足的W800熾烈紅、擁有多項動控輔助的街車Z900爆雪白、市場上少有的中量級仿賽Ninja ZX-6R夜魅灰、黃牌街跑銷售王者Ninja 400曜金灰，以及擁有機械增壓的超級街車Z H2石炭灰，另外前陣子在官方平台所發表的Z 650 RS也正積極與原廠洽談引進中，相信不久後便能與國內消費者見面。
這次Kawasaki為了主題日活動還用心的將場外攤位設計的美輪美奐，一如來到了日本祭典會場相當熱鬧，除了專屬戶外展車區有ZX-6R及Ninja 400坐鎮，還有各式攤位提供車迷與球迷們一起同樂，不同攤位可透過掃描QR Code進行小遊戲換取精美禮品，另外還有手臂彩繪、崎願卡、川崎拳等活動規劃炒熱現場氣氛，最受球迷喜愛的RAKUTEN GIRLS與球員們也換上主題日制服替活動帶入最高潮，Kawasaki也藉由本次主題日活動帶給車迷與球迷耳目一新的宣傳方式，進而讓車迷變球迷、球迷變車迷一同認識重機愛上重機生活的美好。