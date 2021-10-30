《全明星》歪樓戀愛營 胡宇威揭「不禁慾下場」：值得嗎
胡宇威今（30）日出席髮品活動，談到《全明星運動會》第三季即將登場，胡宇威告誡「學弟妹」禁慾很重要，像是許多拳擊選手都在比賽前一天嚴格禁慾，就是為了拚好成績，問他介意選手鬧緋聞嗎？胡宇威坦言談戀愛不只影響自己，還會影響整個節目和團隊，「背著一個大黑鍋值得嗎？忍耐一下，只是短短幾個月，等結束之後要曖昧要在一起都OK，那不干我的事。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-30 21:17:34
而「好朋友」陳庭妮入圍金馬獎，胡宇威聞訊面帶笑容：「我覺得很開心，替她開心，她的付出被看到了，接下來就看命運，很期待。」他透露公布入圍名單時，親自打電話恭喜陳庭妮，「她那天電話接不完，我覺得很棒，也有插播成功，希望有一天也換我，至少入圍也是好事。」
胡宇威住在美國的爸媽將來台隔離，預計待到明年3月，問他爸媽是不是來參與人生大事？胡宇威連忙否認：「沒有啦！只是單純想回來放風。」再問他如果陳庭妮得獎，會不會約她跟爸媽吃飯？他高EQ回應：「可以啊！也不是問題。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。